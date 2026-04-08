Claudia Barraso 08 ABR 2026 - 17:59h.

Una pareja de influencer descubren una joya escondida en Granada: así es la Basílica de San Juan de Dios, con todo su interior de oro y reliquias guardadas

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Laura y Álex, una pareja que enseña todos sus viajes a través de una cuenta de Instagram, ‘@juntos_viajando’, han descubierto una joya española que se encuentra en Granada. Se trata de la Basílica San Juan de Dios y es un gran monumento que no es muy visitado, pero que sin duda tiene muchos rincones por descubrir.

Su interior es todo dorado, ya que está recubierto todo de oro. “Lo más curioso no es eso, sino que detrás del altar hay una capilla escondida que reliquias muy antiguas y los restos de varios santos, además de un fragmento de la cruz en la que fue crucificado Jesús”, explica Laura en el vídeo visitando la basílica.

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El vídeo ha conseguido miles de ‘likes’ y cientos de comentarios, ya que muchos turistas desconocían que en Granada hubiese una basílica con tantas reliquias y con todo el interior cubierto por oro. No es una de las zonas más visitadas del lugar sino que pasa desapercibida por fuera y muchos ignoran lo que en realidad tiene escondido en su interior. Muchos religiosos decidieron guardar reliquias tales como los restos de algunos santos e incluso un fragmento de la madera de la cruz de Jesús, que se encuentra en un altar.

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Toda la información sobre la basílica

Esta basílica fue construida en 1737 para poder exponer las reliquias de los santos al lado del Hospital de San Juan e Dios. Fue abierta de cara al publico en 1759 y pudo seguir construyéndose gracias a la aportación de muchos fieles que contribuyeron económicamente. Es uno de los templos más destacados del estilo barroco en España y, aunque no sea uno de los lugares más concurridos de Granada, cada vez es descubierto por más personas, según informa 'El Ideal'.

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“Una basílica barroca que deslumbra con su interior dorado y guarda la esencia de uno de los lugares más impresionantes de Granada”, añadían la pareja en el post. Muchos de los comentarios que han recibido es de asombro y haciéndoles más preguntas sobre su ubicación exacta y la posibilidad de acceder a su interior en cualquier época del año. Sin duda, a partir de ahora, el templo ganará muchas más visitas.