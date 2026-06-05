El padre biológico y el abuelo paterno explicarán su versión tras pedir prisión provisional para la expareja de la progenitora

La abuela de la bebé muerta por quemaduras en Sevilla señala a la expareja de su hija: “No había ni jabón como de haberla bañado”

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SevillaLa defensa del padre biológico de la bebé de 14 meses muerta tras las graves quemaduras sufridas cuando la expareja de la madre, supuestamente, la estaba bañando, pedirá el ingreso en prisión provisional para este último. Además, en un giro en el caso, también hablan de la progenitora, a la que señalan por su supuesta falta de cuidado hacia su hija, revelando episodios previos en los que entregó a la menor al padre biológico con una luxación en el brazo, añadiendo que también con anterioridad la niña sufrió un cuadro de hongos porque no se le cambiaba el pañal con la frecuencia necesaria.

Como las autoridades, que investigan si fue algo accidental o si pudo ser incluso violencia vicaria, los representantes legales de la familia biológica paterna no descartan ninguna hipótesis. Por eso, sus clientes, –el padre biológico y el abuelo de la bebé–, darán una rueda de prensa para ofrecer su versión, que difiere de la de la madre del menor, que en distintas intervenciones en televisión ha clamado Justicia para su hija cargando contra su expareja, a la que acusan de la muerte. "La querella ahora va por asesinato", explicaba a Informativos Telecinco la abuela materna, indicando que tras fallecer la niña el pasado viernes, y tras dos agónicos meses en el hospital, ahora el delito del que se acusa al que era el novio de su hija, –que no es el padre biológico–, no es por uno de lesiones, sino por homicidio.

La muerte de la bebé por quemaduras en Sevilla

“Que acabe como mi hija o que lo encierren. Es lo único que pido”, llegaba a decir la madre de la bebé, Leyre, en referencia a su expareja, exigiendo castigo para él tras lo ocurrido aquel Lunes Santo, 30 de marzo, en que según ha declarado éste salió "con la cara desencajada", exclamando: “Qué he hecho. Qué he hecho. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco”.

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La menor murió por quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Estaba “quemada de arriba abajo”, según cuenta la progenitora, explicando que su hija “lo único que no tenía quemado eran las manos y los pies”.

Tras estos hechos, la llevaron inmediatamente al hospital en Sevilla, donde ésta explica que “se activó el protocolo de maltrato infantil”. En total, se le realizaron seis operaciones de injerto de piel en dos agónicos meses hasta fallecer con infecciones.

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El padre biológico señala también la falta de cuidado de la madre

Tras lo ocurrido, la defensa del padre biológico, que reclama la prisión provisional para la expareja de la progenitora, señala también a esta última al recalcar que no denunció a su pareja, y pese a haber pasado dos meses, indicando que al progenitor de la bebé le dijo que la niña había sufrido un accidente, sin ahondar en detalles, tal como refiere Diario de Sevilla.

Además, apuntan que, en las últimas semanas, con la niña en la UCI, ha seguido manteniendo el contacto y saliendo con quien entonces era su novio; algo que creen que implicaría que su relación continuaba hasta, al menos, el momento de la muerte de la bebé el viernes 29 de mayo.

Más allá, explican que la progenitora denunció varias veces al padre biológico por malos tratos. La primera vez en octubre de 2025, después de romper con él meses antes, en abril, pero fue archivada. Lo mismo ocurrió en enero de 2026, cuando volvió a denunciarlo. Sucedió después de que, según aseguran los representantes legales del padre, le entregase a la niña con una luxación en el brazo. Y nuevamente la denuncia fue archivada.

De igual modo, refieren que la bebé sufrió un cuadro de hongos, señal, junto a lo anterior, que revelaría una supuesta falta de cuidados de la progenitora hacia su hija.

Finalmente, destacan que siempre insistió en que lo que le pasó a la niña ese Lunes Santo fue "un accidente", sin expresarle realmente al padre biológico la gravedad de lo ocurrido, algo que, apuntan, tendría que ver con la proximidad de la citación que tenían para la adopción de medidas familiares, en la que se debía acordar el régimen de visitas y la pensión alimenticia de la niña, siendo que la madre siempre reclamaba la manutención del menor, que el padre, recalca su defensa, siempre pagó.