Celia Molina 04 JUN 2026 - 10:31h.

Ya se conocen los alojamientos temporales en los que descansará el papa durante sus visitas a Madrid, Barcelona y Canarias

El papa León XIV, un genio de las matemáticas: de su graduación con honores en el instituto a su licenciatura en la universidad

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Quedan muy pocas horas para que el papa León XIV llegue a nuestro país. Este sábado 6 de junio, a las 8:00 de la mañana, el pontífice, que fue elegido como sucesor del fallecido Francisco, cogerá un avión con destino al aeropuerto de Barajas, donde, si no hay ningún imprevisto, aterrizará a las 10:30 h. Su primera visita oficial en Madrid será al Palacio de la Real de la Zarzuela, donde será recibido por los reyes, Felipe y Letizia, quienes invitaron a León XIV a conocer más de cerca a nuestra sociedad.

Así, a las 20:30 horas de ese mismo día, tendrá lugar una vigilia junto a la gente joven en la Plaza de Lima, en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu; plaza que ya ha sido cortada al tráfico y en la que se ha instalado una pantalla gigante para que ninguno de los presentes se pierda los detalles. Este especial encuentro responde al rebrote religioso que ha surgido en el último año entre la población más joven, abarcando desde civiles anónimos a actores y cantantes de renombre, como Jaime Lorente o Rosalía.

Tras la vigilia, Prevost se marchará a descansar para completar su agenda de los próximos días, cuyos eventos más destacados serán la Misa que se celebrará en plena plaza Cibeles y la cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero, ¿dónde se hospedará el papa durante su estancia en la capital, que se alargará hasta el martes día 9?...

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Su alojamiento en Madrid: la Nunciatura

Según ha publicado 'El Confidencial', disfrutará de las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en España, que funciona como la embajada de la Santa Sede en nuestro país y que se encuentra ubicada en el distrito de Chamartín. Según su página web, la misión de esta institución es la de "colaborar con los obispos para fomentar las relaciones entre la Iglesia católica y otras iglesias, comunidades o religiones, así como con las autoridades del Estado".

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Por fuera, tiene un aspecto sobrio, más propio de una embajada moderna que de un palacio histórico. Y, aunque nunca se han hecho públicos sus planos arquitectónicos, se sabe que consta del dormitorio principal del nuncio, un área de huéspedes ilustres—donde se aloja el papa durante sus visitas oficiales—despacho, comedor y capilla privada.

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Prevost se alojará en el Palacio Episcopal de Barcelona

Concluida su instancia en Madrid, Robert Prevost se trasladará a Barcelona, donde su cita principal será la bendición de la Cruz de Jesucristo de la Sagrada Familia. En la ciudad Condal, se alojará en el Palacio Episcopal, actual residencia oficial del arzobispo de la ciudad y la sede del Archivo Diocesano. Está ubicado en el corazón del Barrio Gótico, frente a la Plaza Nueva (Plaza Nova) y muy cerca de la Catedral de la Santa Creu. Y, aunque habitualmente es una residencia privada, por lo que no se ofrece acceso al público, este palacio también sirve de residencia para las altas autoridades eclesiales de paso.

Por último, en el Palacio Episcopal de Las Palmas

Las dos últimas paradas del papa León XIV en España serán las islas de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, donde se reunirá en ambos casos, con migrantes, colectivos sociales y equipos de emergencia como Cruz Roja y Salvamento Marítimo. Con estos actos, el sumo pontífice busca acercarse a la realidad del archipiélago en cuanto a la llegada masiva de pateras e inmigración.

En este caso, solo tendrá que alojarse en Las Palmas, pues no pernoctará en Tenerife, desde donde tomará un avión de vuelta a Roma a las 15:00 horas del día 12. En Las Palmas, Prevost podrá descansar también en el Palacio Episcopal, situado en el barrio de Vegueta, frente a la Plaza de Santa Ana.