La UCO solicita al juez la información financiera del PSOE y PSC entre los años 2024 y 2025

También aboga por que requiera información bancaria de varios investigados, como el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo

Leire Díez buscó que exaltos cargos con el PP colaboraran para "limpiar las instituciones": "Nos podemos ayudar"

Compartir







La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que requiera a diferentes bancos los movimientos que se hayan producido en cuentas del PSOE desde 2024 hasta la actualidad.

En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO pide al juez Santiago Pedraz que reclame a las entidades "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias".

PUEDE INTERESARTE Leire Díez señala más que nadie a Pedro Sánchez con sus frases referidas al ONE en la trama de las cloacas

También aboga por que requiera información bancaria de varios investigados, como el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

La información bancaria podrá ser remitida directamente a los agentes

Para "agilizar" la investigación, los agentes interesan que la información bancaria sea remitida por las entidades financieras directamente a los propios agentes investigadores.

Asimismo, quieren que "se autorice que los agentes de la Guardia Civil que actúan en esta investigación puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y también piden al juez que reclame a la Agencia Tributaria un "informe de suministros" con información que tenga, de los años 2024 y 2025, sobre el PSOE, el PSC y personas investigadas en la causa.