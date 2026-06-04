En un comunicado, Mercedes González ha aclarado que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid

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La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE acusada de participar en una presunta trama para desacreditar causas judiciales, aunque ha asegurado que "jamás" ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco "ha interferido en ninguna investigación".

En un comunicado, Mercedes González ha aclarado que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid y que luego, siendo directora de la Guardia Civil, se vio de nuevo con la exmilitante socialista y que esta última le habló del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'.

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Según González, Leire Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, "una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial" y "dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro".

La Directora General de la Guardia Civil afirma que "jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil", después de que la propia UCO señalara en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional del 'caso Leire Díez' que habían celebrado al menos tres reuniones.

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Mercedes González añade que la Guardia Civil es una institución "para la que trabaja día a día, a la que respeta y admira". En este sentido, ha añadido que "jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial".