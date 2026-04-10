Alberto Rosa 10 ABR 2026 - 14:53h.

El hombre iba a pagar la reparación de una furgoneta de una empresa en la que trabaja dedicada a la atención de personas con diversidad funcional

Detienen al autor del robo fallido por las risas del dueño de un bar en Mijas, Málaga: actuaba siempre del mismo modo

Compartir







Un hombre de 42 años ha recuperado en Málaga su cartera después de que dos jóvenes estudiantes de 19 y 21 años, le hayan devuelto su billetera que había perdido en plena vía pública.

Las jóvenes, procedentes del municipio de Ardales y estudiantes universitarias en la capital malagueña, procedieron a comunicar el hallazgo a la Policía Local de Málaga, personándose una dotación en el inmueble en el que se encuentran alojadas las requirentes, las cuales entregaron la cartera a los agentes, pudiendo estos comprobar que en su interior había dinero en efectivo por un importe total de 1.332,50 euros, además de documentos personales tales como tarjeta de crédito, permiso de conducir o tarjeta sanitaria.

Tras ello, los policías locales realizaron las gestiones oportunas para la localización del propietario, siendo contactado y citado en dependencias del GIAA. Tras personarse, se le hizo entrega de la cartera con los efectos recuperados, mostrándose agradecido y manifestando que desconocía que había perdido la cartera.

Tal y como ha recogido la Policía Local en un comunicado, el importe efectivo de 1.332,50 euros estaba destinado al pago de la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional.