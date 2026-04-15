Mabel Cupet Sevilla, 15 ABR 2026 - 19:30h.

La difusión de videos a través de las redes sociales de visitantes con comportamientos inadecuados ha obligado a tomar medidas

Se trata de actuaciones excepcionales y puntuales que buscan prevenir situaciones de riesgo

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La detección de comportamientos incívicos por parte de algunos visitantes, en ocasiones difundidos a través de redes sociales, y que han generado numerosas críticas, ha llevado a la Reserva natural del Castillo de las Guardas, situada en la Sierra Norte de Sevilla, a poner en marcha medidas puntuales de carácter preventivo con el objetivo de reforzar la seguridad de sus animales.

La dirección del parque ha optado por actuar de forma inmediata en determinados momentos, apartando a los ejemplares de las zonas de tránsito de vehículos para evitar cualquier situación de riesgo que pueda afectar tanto al bienestar de la fauna como al normal desarrollo de la visita.

Una medida excepcional para proteger a los animales

Según explican desde el recinto, se trata de una decisión excepcional que se aplica de manera flexible en función de las circunstancias de cada jornada y del comportamiento observado en el interior del parque. El objetivo principal es prevenir incidentes y garantizar que la interacción entre el público y los animales se produzca siempre en condiciones de seguridad.

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Una medida que no ha quedado libre de polémica ya que son muchos los usuarios que se han quejado por la falta de comunicación.

La dirección insiste en que estas actuaciones no implican cambios en el modelo habitual de funcionamiento del parque ni afectan a las condiciones de vida de los animales, que continúan disponiendo de amplias zonas dentro de la reserva. Además, los visitantes podrán seguir, como siempre, interaccionando con los animales.

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Asimismo, recalcan que estas medidas responden exclusivamente a la necesidad de proteger a los ejemplares ante situaciones puntuales que puedan alterar su tranquilidad o ponerlos en peligro.

Uno de los parques de animales más extenso de Europa

La Reserva Natural del Castillo de las Guardas, situada en la Sierra Norte de Sevilla, es uno de los parques de animales más extenso de Europa. Se encuentra en un entorno natural de gran valor paisajístico, en terrenos de una antigua explotación minera reconvertida en espacio de ocio y conservación.

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El recinto cuenta con alrededor de 230 hectáreas en las que conviven en semilibertad más de un millar de animales de distintas especies procedentes de los cinco continentes, lo que permite a los visitantes observarlos en un entorno lo más parecido posible a su hábitat natural.

Una visita en tren turístico o vehículo propio

La visita puede hacerse en vehículo propio o en un tren turístico a través de un recorrido de unos 10 a 15 kilómetros, atravesando diferentes áreas donde los animales viven en grandes espacios abiertos o en grupos, lo que facilita su observación sin necesidad de jaulas tradicionales.

Además del recorrido principal, la reserva ofrece otras zonas temáticas y actividades como espacios de aves rapaces, áreas de contacto con algunos animales, zonas recreativas y servicios de restauración.

El origen de esta reserva está ligado a la recuperación de una antigua zona minera, lo que ha permitido transformar un espacio industrial en un enclave de turismo de naturaleza y conservación.