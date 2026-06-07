Varias personas que se encontraban en el lugar han intentado reanimar a la víctima sin éxito

Muere un joven tras ser tiroteado en el barrio de la Marina de Barcelona: algunos vecinos de la zona escucharon los disparos

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BarcelonaUn hombre ha muerto esta noche tras recibir varios disparos en un patio interior de una manzana de la calle Minería, en la Zona Franca de Barcelona. Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE esta muerte violenta ocurrida esta noche y han añadido que se está investigando el caso.

Los Mossos se han dirigido al lugar de los hechos tras recibir el aviso y se han encontrado a una persona herida por arma de fuego.

Las autoridades intentan localizar al autor de los disparos

Varias personas que se encontraban en el lugar han intentado reanimar a la víctima, que finalmente ha fallecido por las heridas de bala que ha sufrido.

Los Mossos tratan de localizar ahora al autor de los disparos, que ha huido del lugar de los hechos.