Mabel Cupet Sevilla, 08 ABR 2026 - 13:47h.

Fue su hermano quien la encontró en una zona de maleza a tan solo 500 metros de su casa

Su dueña, Isabel, agradece el apoyo recibido estos días de búsqueda

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Después de 24 días de angustia e incertidumbre, la historia de “Chica”, la gata desaparecida en Jerez de la Frontera, Cádiz, ha tenido un desenlace que su dueña, Isabel Mariscal, ya casi temía imposible: el animal ha sido finalmente localizado y se encuentra de nuevo en casa.

“Se acabo el sufrimiento y la agonía de no saber dónde estaba mi gata! Nos cuenta Isabel, mucho más contenta que la última vez que hablamos con ella. Se siente afortunada de poder contar un final feliz y agradece el apoyo recibido en estos duros días.

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“Estoy feliz y contenta con mi gata en casa, solo pensar donde podía estar” recuerda la mujer. “Es muy cariñosa y la echábamos mucho de menos”.

A tan solo 500 metros de su casa

Algo más delgada y mucho más sucia, como nos cuenta su dueña, Chica volvía a casa donde ya descansa junto a su familia, quienes aseguran que han vivido con dolor e impotencia todos estos días sin tener noticias suyas.

Fue su hermano quien la encontró, en una zona de maleza, a tan solo 500 metros de su casa. Antes una vecina les había puesto tras la pista, le contó que le había parecido verla en una zona cercana debajo de jun coche pero que no había podido alcanzarla.

Cuenta Isabel que todos los días, desde que desapareció, hacían la misma operación buscando por los aledaños de su casa. Pero hasta hace unos días ese rastreo no ha dado sus frutos.

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Ha pasado un control veterinario

Chica ya ha pasado por el veterinario quien la encontró un poco deshidratada y le ha puesto una dieta estricta y medicación. “Está tranquila, bien y se siente en casa otra vez”, nos cuenta su dueña contenta.

La desaparición de esta gata, ocurrida el pasado 11 de marzo en la calle Geraldino, en la zona conocida como El Chicle, había movilizado durante semanas a vecinos, voluntarios y usuarios de redes sociales. “Chica”, una gata doméstica que nunca había salido al exterior, se escapó en un descuido y desde entonces su rastro se desvaneció por completo.

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Su búsqueda ha sido incansable

Durante más de tres semanas, Isabel vivió una auténtica carrera contrarreloj. El animal necesitaba medicación diaria para mantenerse con vida, lo que aumentaba la preocupación con cada jornada sin noticias. “Me dolía pensar que pudiera estar sufriendo, sola y asustada”, llegó a confesar en los días más duros de la búsqueda.

La gata, de raza siamesa siberiana, pelaje blanco y atigrado y llamativos ojos azules, tenía además un carácter especialmente asustadizo. Este factor hizo temer desde el principio que pudiera haberse refugiado en garajes, patios o trasteros, permaneciendo oculta y evitando el contacto humano.

Las redes sociales un apoyo

La historia de “Chica” trascendió rápidamente gracias a la difusión en redes sociales. Decenas de vecinos compartieron su imagen, se colocaron carteles por toda la ciudad y no faltaron quienes se ofrecieron a colaborar sobre el terreno. Incluso su dueña llegó a ofrecer una recompensa de 1.000 euros para quien pudiera encontrarla y devolverla sana y salva, aunque durante días esa medida solo derivó en llamadas sin información fiable.

Finalmente, la clave llegó gracias a la colaboración ciudadana. Una vecina aportó una pista sobre su posible paradero, lo que permitió localizar a la gata tras 24 días desaparecida. “Ha sido un milagro”, aseguran desde su entorno, todavía emocionados por el reencuentro.

“Chica” ya se encuentra con su familia, donde ha sido recibida como lo que siempre ha sido: un miembro más del hogar. Su llegada, hace algo más de un año, coincidió con un momento especialmente difícil para Isabel tras la pérdida de su madre, convirtiéndose entonces en “un rayo de luz” para todos.

Isabel cuenta que ya han aprendido la lección y nunca más van a dejar la puerta abierta de la azotea por donde Chica se escapó.