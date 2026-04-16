Redacción Andalucía 16 ABR 2026 - 11:54h.

La Policía Local de Almería investiga el suceso para localizar al vehículo a y su conductor, así como las circunstancias del atropello

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Una joven de 26 años resultó gravemente herida este miércoles por la noche al ser atropellada por un vehículo cuando atravesaba un paso de peatones en una céntrica calle de Almería.

El suceso ocurrió sobre las 21:15 horas en la confluencia entre la Avenida Vega de Acá con la calle Doctora Milagros Rivera, una zona muy transitada de la ciudad por la existencia de una guardería y otros negocios.

Se busca al vehículo y su conductor

Tras el aviso a Emergencias, se presentaron en el lugar del suceso varias unidades sanitarias y de la Policía Local, procediendo a la asistencia de la víctima que se encontraba tendida sobre el asfalto y en estado muy grave.

Tras las primeras maniobras de asistencia se acordó su traslado urgente al Hospital Universitario Torrecárdenas.

Se desconocen por el momento las circunstancias del atropello, así como el vehículo implicado y el conductor al volante.