El menor de 14 años fue detenido y el de 13 años fue entregado a sus padres por la Policía Municipal de Madrid

Denuncia a su padre por agredirla sexualmente cuando era una niña y destapa el historial de abusos a otras menores de la familia en Cádiz

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La Policía Municipal de Madrid ha informado de la detención de un menor de 14 años acusado de una presunta agresión sexual el pasado domingo en la piscina del Centro Deportivo Municipal Palomeras, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron sobre las 19 horas, cuando los agentes municipales acudieron a las instalaciones tras ser alertados de un supuesto caso de agresión sexual por parte de dos menores sobre tres niñas de apenas diez años. El otro menor tiene 13 años y fue entregado a sus padres al ser penalmente inimputable. El caso está ahora en manos del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional, según han informado desde la Policía Municipal de Madrid.

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Los hechos ocurrieron cuando se iniciaba el desalojo de las instalaciones antes de su cierre, momento en el que las tres menores se encontraban en la piscina y dos adolescentes se dirigieron hacia ellas manteniendo una actitud de acoso, según informa 'El Mundo'. Según el testimonio de las menores, los jóvenes continuaron con su conducta, realizando presuntos tocamientos bajo el agua. Las niñas alertaron de lo sucedido y la madre de una de ellas intervino rápidamente y avisó al personal de la piscina, que activó el protocolo correspondiente para estos casos.

Los agentes recogieron testimonios y pruebas

Desde la instalación se avisó a la Policía Municipal que se desplazaron hasta el lugar de los hechos y los agentes consiguieron identificar e interceptar a los dos sospechosos antes de que abandonaran el recinto. El menor de 14 años ha sido identificado como presunto autor de un delito de agresión sexual mientras que el menor de 13 fue entregado a sus padres.

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Las familias de las menores acudieron hasta la comisaría para formalizar la denuncia: dos familias son españolas y la otra de origen rumano y marroquí. Los dos menores implicados son conocidos en el barrio por incidentes previos y fuentes próximas a la investigación han explicado para el mismo medio que los agentes recabaron testimonios y pruebas en la piscina tras recibir el aviso.