La familia de la última hospitalizada del accidente de Adamuz pide al juzgado poder representarla legalmente

Los familiares de las víctimas de Adamuz y de la DANA piden justicia ante el Congreso: "Es una gestión negligente, se están riendo de nosotros"

Compartir







La familia de Raquel García, la única hospitalizada por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha solicitado al juzgado que le permita, dado su estado clínico, representarla en la toma de decisiones, entre ellas las de tipo médico para su recuperación.

García, que permanece estable dentro de la gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Málaga, dio a luz este sábado a un niño, Teo, que se encuentra en buen estado.

Ante lo que consideran una situación de “limbo legal”, la familia ha iniciado un expediente de jurisdicción voluntaria de curatela representativa, ya admitido a trámite, según ha explicado la abogada María Reina.

Solicitud de curador para poder actuar en su nombre

Este procedimiento busca designar a un curador, figura legal que permite representar a una persona que no puede tomar decisiones por sí misma debido a enfermedad o circunstancias sobrevenidas.

PUEDE INTERESARTE La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño: está en buen estado

El objetivo es que un familiar pueda gestionar de forma urgente cuestiones médicas, económicas y legales en nombre de Raquel, que actualmente no puede hacerlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El juzgado ha comenzado a recabar información sobre su situación personal y médica, y podrá solicitar informes sanitarios adicionales o la intervención de un perito forense. También dará participación al Ministerio Fiscal para determinar quién es la persona más adecuada para ejercer la curatela.

Evolución y necesidades de la familia

Según su entorno, Raquel evoluciona de forma progresiva, aunque sigue necesitando cuidados intensivos. La familia plantea su traslado a un centro especializado, lo que implica importantes costes económicos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para poder afrontar estos gastos y realizar gestiones básicas, necesitan actuar legalmente en su nombre, algo que por ahora no pueden hacer plenamente. La abogada ha subrayado la dificultad de gestionar aspectos cotidianos como pagos, seguros o trámites administrativos, lo que hace urgente la resolución del proceso judicial.

El nacimiento de Teo, un impulso para su recuperación

El nacimiento de su hijo, Teo, ha supuesto para la familia un “rayo de esperanza” en medio de la difícil situación.

Raquel, de 32 años y abogada, había firmado días antes del accidente la compra de una vivienda en Málaga para iniciar una nueva etapa junto a su hijo.En el momento del siniestro viajaba con su perro, Boro, que se perdió tras el accidente pero fue localizado días después gracias a un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron servicios de emergencia y voluntarios.