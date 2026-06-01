Uno de estos vehículos está siendo fabricado en Madrid, en colaboración con el Club Puerta de Hierro

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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El papa León XIV usará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos para los actos que celebrará durante su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

El traslado de los vehículos se realizará con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, cuyos efectivos coordinarán el dispositivo logístico junto a la organización del viaje y los responsables de seguridad del Vaticano. En concreto, un avión de la Fuerza Aérea española viajará desde Roma transportando los dos papamóviles y uno de los vehículos eléctricos tipo buggy que utilizará el Pontífice.

La aeronave realizará una primera escala en Barcelona, donde serán descargados uno de los papamóviles --modelo Isuzu-- y el buggy destinado a los actos previstos en la ciudad condal. Tras completar esta etapa, el papamóvil será trasladado a Tenerife.

Tres vehículos eléctricos, uno de ellos fabricado en Madrid

A continuación, el avión seguirá hasta Madrid, donde se descargará el segundo papamóvil que acompañará a León XIV durante los actos previstos en la capital española. Este vehículo será un Mercedes 500.

Una vez concluida la etapa madrileña del viaje, este vehículo será embarcado en un avión militar y trasladado hasta Gran Canaria, donde León XIV continuará su programa pastoral. Posteriormente, el segundo papamóvil será llevado también a Tenerife. Desde allí, ambos vehículos regresarán finalmente a Roma.

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El Pontífice utilizará también tres vehículos eléctricos tipo buggy especialmente acondicionados para desplazamientos en espacios cerrados o encuentros pastorales de dimensiones más reducidas, favoreciendo así la cercanía con los participantes.

Uno de estos vehículos está siendo fabricado en Madrid, en colaboración con el Club Puerta de Hierro, para su utilización en el estadio Santiago Bernabéu. El segundo buggy será el trasladado desde Roma a Barcelona, mientras que el tercero está siendo desarrollado directamente en Tenerife siguiendo planos facilitados por el Vaticano. Estos vehículos permitirán facilitar los desplazamientos del Papa en recintos interiores y reforzar la proximidad con los fieles durante diversos encuentros previstos en el programa del viaje.