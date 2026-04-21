Muchas personas optan por comprar el traje de flamenca fabricado en China

Los realizados en China son vestidos al por mayor, con tejidos ligeros y más asequibles

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La Feria de Abril de Sevilla ya ha comenzado y, con ella, todo un desfile de trajes de flamenca que marcan tradición y folklore a su paso. La industria de China, a diferencia de las modistas locales, realiza una fabricación masiva de estos vestidos de volantes, asequibles para muchas que cada año buscan renovar su vestimenta para la Feria.

Estos vestidos fabricados en China cuestan aproximadamente 35 euros, una gran diferencia frente a los que se realizan a mano, que pueden llegar a alcanzar hasta los 1.000 euros dependiendo del material, el tiempo de confección y el diseñador.

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Opciones muy distintas

En un evento tan importante para los sevillanos como es la Feria de Abril, muchos son los que optan por lo barato de un traje hecho en China, dejando a un lado la calidad de los vestidos artesanales. Los realizados en el país asiático son vestidos al por mayor, con tejidos ligeros y más asequibles “sobre todo por la gente de fuera que viene precisamente a Sevilla a comprar los trajes de flamenca y hay mucha demanda la verdad” comenta una joven.

A pesar de lo atractivo que pueda ser el ahorro significativo por la compra de estos trajes chinos, si lo que se busca son diseños únicos y trabajo bien hecho, la tradición nunca falla, aunque hay algunas clientas que combinan ambas propuestas: “El traje me lo he comprado en una tienda específica de trajes de flamenca de telas más buenas y el mantón pues vengo aquí que es un precio más baratito”.

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Apostar por la calidad

En el taller de la diseñadora Pilar Vera cada pieza cuenta una historia y cada puntada es una declaración de estilo. La propia artista comenta que estos trajes “siempre han tenido una calidad, una idiosincrasia y una cosa muy nuestra, y en Andalucía tenemos que resaltar la artesanía de nuestros trajes de flamenca”.

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Estos trajes artesanales se realizan en series limitadas, unos vestidos ideados específicamente para cada una de las mujeres, adaptados a su cuerpo y con una calidad visible. “Hay bastante diferencia en cómo queda, en el cuerpo, el tallaje…en todo”, comenta una mujer.