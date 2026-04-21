Celia Molina Europa Press Sevilla, 21 ABR 2026 - 10:12h.

La feria más importante de Sevilla ha comenzado, por segundo año consecutivo, con la gran fiesta exclusiva de la revista 'Vanity Fair'

Una firma de moda andaluza convierte la Feria de Abril en un gran juego con premios de moda a medida

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El pasado lunes, 20 de abril, Sevilla dio el pistoletazo de salida a su fiesta más emblemática y característica. La Feria de Abril, declarada de Interés Turístico Nacional, ha arrancado ya con su tradicional 'Noche del Pescaíto', la multitudinaria cena inaugural en la que todos los asistentes disfrutan de un buen 'pescaíto frito' antes del encendido de las luces de la portada del Real.

Como todos los años, muchos famosos han asistido al primer día de lo que será una semana repleta de música, trajes de sevillana, bailes, casetas y jarras de rebujito. Y, por segundo año consecutivo, la revista Vanity Fair celebró esta noche tan especial con un exclusivo evento que no se han querido perder numerosos rostros conocidos del mundo de la moda, el espectáculo y la vida social.

Con Alberto Moreno -Head of Editorial Content de la publicación en España- como anfitrión de excepción, y con una cuidada decoración en la que no han faltado los farolillos, el jamón y las sevillanas, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Paco León, Carmen Lomana, Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés', las hijas de Bertín Osborne -Alejandra y Eugenia, junto a su hermana Ana Cristina Portillo-, Eduardo Navarrete, o Raquel Meroño, entre otros, asistieron a la cena inaugural.

Eugenia y Alejandra Osborne y Ana Portillo

El Cordobés y Virginia Troconis

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Carmen Lomana

Paco León

Raquel Meroño

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Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Vitorio y Lucchino

Carmen Farala

Eduardo Navarrete

Teresa Baca

Bárbara Mirjan y Luis Martínez de Irujo y Casanova

Rocío Osorno

Fabiana Sevillano

Marina Rivers