Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Sevilla

Los famosos que han acudido a la Noche del Pescaíto de la Feria de Abril 2026: de Paco León a Carmen Lomana

Paco León, El Cordobés y Virginia Troconis y Carmen Lomana en La Noche del Pescaíto 2026
El Cordobés, Paco León o Carmen Lomana, en la cena de Vanity Fair. Cordon Press
Compartir

El pasado lunes, 20 de abril, Sevilla dio el pistoletazo de salida a su fiesta más emblemática y característica. La Feria de Abril, declarada de Interés Turístico Nacional, ha arrancado ya con su tradicional 'Noche del Pescaíto', la multitudinaria cena inaugural en la que todos los asistentes disfrutan de un buen 'pescaíto frito' antes del encendido de las luces de la portada del Real.

Como todos los años, muchos famosos han asistido al primer día de lo que será una semana repleta de música, trajes de sevillana, bailes, casetas y jarras de rebujito. Y, por segundo año consecutivo, la revista Vanity Fair celebró esta noche tan especial con un exclusivo evento que no se han querido perder numerosos rostros conocidos del mundo de la moda, el espectáculo y la vida social.

Con Alberto Moreno -Head of Editorial Content de la publicación en España- como anfitrión de excepción, y con una cuidada decoración en la que no han faltado los farolillos, el jamón y las sevillanas, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Paco León, Carmen Lomana, Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés', las hijas de Bertín Osborne -Alejandra y Eugenia, junto a su hermana Ana Cristina Portillo-, Eduardo Navarrete, o Raquel Meroño, entre otros, asistieron a la cena inaugural.

Eugenia y Alejandra Osborne y Ana Portillo

Ana Portillo, Alejandra y Eugenia Osborne en La Noche del Pescaíto de 2026
Ana Portillo, Alejandra y Eugenia Osborne en La Noche del Pescaíto de 2026. Cordon Press

El Cordobés y Virginia Troconis

El Cordobés y Virginia Troconis en La Noche del Pescaíto 2026
El Cordobés y Virginia Troconis en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Carmen Lomana

Carmen Lomana en La Noche del Pescaíto 2026
Carmen Lomana en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Paco León

Paco León en La Noche del Pescaíto 2026
Paco León en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Raquel Meroño

Raquel Meroño en La Noche del Pescaíto 2026
Raquel Meroño en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en La Noche del Pescaíto 2026
Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Vitorio y Lucchino

Vitorio y Lucchino en La Noche del Pescaíto 2026
Vitorio y Lucchino en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Carmen Farala

Carmen Farala en La Noche del Pescaíto 2026
Carmen Farala en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete en La Noche del Pescaíto 2026
Eduardo Navarrete en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Teresa Baca

Teresa Baca en La Noche del Pescaíto 2026
Teresa Baca en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Bárbara Mirjan y Luis Martínez de Irujo y Casanova

Bárbara Mirjan y Luis Martínez de Irujo y Casanova en La Noche del Pescaíto 2026
Bárbara Mirjan y Luis Martínez de Irujo y Casanova en La Noche del Pescaíto 2026. Cordon Press

Rocío Osorno

Fabiana Sevillano

Marina Rivers

Temas