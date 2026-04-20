Mabel Cupet Sevilla, 20 ABR 2026 - 14:30h.

La firma de una diseñadora de Ayamonte va a repartir miles de tarjetas por el Real para un sorteo de cuatro modelos personalizables

Además se han escondido tres papeletas doradas, que permitirán a quienes las encuentren obtener directamente uno de los modelos

Compartir







Faltan tan solo unas horas para que arranque la Feria de Abril de Sevilla y este año se convierte además en el escenario de una original iniciativa impulsada por dos jóvenes emprendedores de Ayamonte, Huelva.

La firma BEYOUND ha puesto en marcha un juego que permitirá a los asistentes al Real de la Feria optar a cuatro modelos de eventos, diseñados a medida y completamente personalizables.

Tarjetas ocultas en el Real

Las reglas del juego son fáciles, solo hay que estar atentos ya que durante el tradicional Lunes del Pescaíto se repartirán miles de papeletas por todo el recinto ferial. Aquellos que consigan una de ellas podrán participar en el sorteo de uno de los diseños exclusivos de la firma.

Además del sorteo general, la iniciativa incluye un elemento añadido. Se han escondido tres papeletas doradas en distintas calles del Real, que permitirán a quienes las encuentren obtener directamente uno de los modelos sin necesidad de sorteo. Unas ubicaciones sorpresa, pero de las que ya dan algunas pistas en sus redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

BEYOUND convierte la Feria en un juego

Para facilitar la participación, los organizadores han distribuido planos ilustrados acompañados de claveles, que servirán como pistas para localizar las papeletas. Cada prenda será confeccionada de forma personalizada según los gustos de la persona ganadora.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una iniciativa que surge de la necesidad de dar a conocer la marca y donde mejor que un escenario como la Feria de Abril. Beatriz nos cuenta que es una empresa que lleva tan solo un año de andadura pero que ya se ha convertido en fundamental: “Menos mal que estáis vosotros, sino no sé qué hubiera hecho”, le dicen algunas clientas, que como nos cuenta no se ajustan a las tallas estándares o que buscan algo concreto para un evento.

Una empresa emergente

BEYOUND es una firma de diseño y confección creada por dos jóvenes emprendedores andaluces, Alberto Vázquez y Beatriz González. Él es abogado; ella, arquitecta y diseñadora formada en la Escuela Superior Sevilla de Moda, donde fue número uno de su promoción y obtuvo un premio especial. En 2023, González ya llamó la atención del sector al ganar el IX Certamen Ikea Flamenco con un vestido elaborado con esponjas de la conocida firma sueca.

Beatriz, con más de una década de experiencia colaborando con algunas de las marcas de moda más relevantes, se dio cuenta de que las mujeres actuales querían piezas únicas y de calidad, pero sin renunciar a la accesibilidad ni a sus valores. Así nació Beyound.

La Feria el mejor escaparate para acercarse al público

Esta diseñadora considera que “la moda exclusiva no debería ser un lujo inalcanzable”. Por eso, asegura que su marca se sitúa en el punto intermedio entre la alta costura y la "fast fashion", ofreciendo un sistema de personalización inteligente que te permite crear tu propio vestido eligiendo entre diferentes combinaciones de diseño.

Con esta acción en la Feria de Abril, BEYOUND busca acercar su filosofía de moda personalizada al público, combinando diseño, participación y juego en uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios de Sevilla.