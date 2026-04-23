Claudia Barraso 23 ABR 2026 - 19:09h.

Los bomberos han estado trabajando durante tres horas en el rescate de una oveja atrapada en una acequia en Paterna de Rivera

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Los efectivos del CBPC han estado trabajando durante más de tres horas en el rescate de una oveja que quedó atrapada en una acequia en la zona rural de Cortagena, en la localidad de Paterna de Rivera, donde finalmente el animal pudo ser liberado sin sufrir ningún daño.

Según han confirmado los bomberos que trabajaron en su rescate y ha recogido el medio ‘Diario de Cádiz’, tuvieron que “complementar las labores de excavación manual con la intervención de maquinaria excavadora, con el fin de habilitar un hueco que permitiera el acceso seguro”. Cuando consiguieron acercarse a la oveja, “se procedió a su amarre y posterior extracción mediante tracción”.

Fue un rescate muy complejo que duró más de tres horas “debido a la dificultad de acceso al punto” donde estaba la oveja. Fueron ayudados por la colaboración de los operarios de la finca y del propietario de la oveja. Desde el perfil del Consorcio de Bomberos de la Provincia publicaron unas imágenes de los efectivos trabajando en el rescate y del animal atrapado en la acequia.

El animal no sufrió ningún daño

A través del post publicado en ‘X’ confirmaron que el animal no había sufrido ningún daño y cómo fue el proceso de rescate. Aunque no han confirmado cómo acabó el animal allí atrapado, informan que fue una operación muy compleja que requirió mucho tiempo y maquinarias. “Con la ayuda de maquinaria excavadora, creamos una abertura segura para acceder a ella y extraerla”.

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En las imágenes se pueden observar a los operarios cavando un hueco en el suelo y al animal atrapado en la acequia, mojada y con barro. Para poder sacarla tuvieron que amarrarla y tirar de ella hasta que consiguieron devolverla a la superficie sin que haya sufrido ningún daño, pero no han confirmado si el animal tuvo que recibir algún tipo de asistencia tras el rescate.