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Maltrato animal

Encuentran a ocho cachorros en una bolsa colgada de un árbol a punto de asfixiarse en Castañeda, Cantabria: "Alguno tiene todavía restos del cordón umbilical"

Demuestran que los cachorros de perro nacen ya predispuestos a socializar con los humanos
Rescatan a ocho cachorros colgados de un árbol en Castañeda, Cantabria. Redes sociales

  • El joven que los encontró, logró zarandear el árbol y hacer que la bolsa cayera

  • Desde la protectora 'Soytuvoz', han pedido ayuda para acoger a estos cachorros

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Un joven que caminaba por un bosque en la zona de la Castañeda, Cantabria, encontró el pasado martes 21 de abril una bolsa con ocho cachorros colgados de un árbol y a punto de asfixiarse.

Iván, el joven que presenció la angustiosa situación de los animales, logró zarandear el árbol y hacer que la bolsa cayera, descubriendo a las crías “de no más de una semana” en su interior.

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Buscan ayuda para los cachorros

Toñi Vicente, de la protectora 'Soytuvoz' y amiga de Iván, que contactó con ella para poder ayudar a los cachorros, ha indicado que los animales "tienen que ser de algún ganadero porque huelen a cuadra que echan para atrás".

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Además, Toñi ha explicado que los perros "son mestizos, entre loberos, mastín… una mezcla". La única explicación que encuentran ambos a que los perros estuvieran en lo alto de un árbol es que quien los metió en la bolsa e hizo el nudo, los lanzara con fuerza con la mala (o buena) suerte de que se enganchó en una rama y allí se quedaron.

Desde 'Soytuvoz' han pedido ayuda para los cachorros
Desde 'Soytuvoz' han pedido ayuda para los cachorros. Facebook (Soytuvoz Asoc)

Tras llevarlos al veterinario y confirmar que estaban bien, Toñi se los llevó a su casa. Ahora, desde 'Soytuvoz' buscan casas de acogida y ayuda económica para leche, biberones, empapadores… "Son muy pequeños, todavía no abren los ojos y alguno tiene todavía restos del cordón umbilical", explican esperando que el llamamiento en redes sociales tenga respuesta.

Aquellas personas que quieran ayudarles a encontrar un hogar para los cachorros, podrán hacerlo llamando al 644859573 o haciendo un Bizum al 626839413.

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