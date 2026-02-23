Los efectivos de Bomberos han trabajado durante casi seis horas para poder rescatar al animal

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este lunes a una perra de raza teckel que había quedado atrapada en una madriguera la tarde de este domingo en Valdemoro.

Los servicios de emergencias han recibido sobre las 10 horas un aviso en el que se alertaba de que la perra, de nombre 'Mamba', había quedado atrapada sobre las 17 horas en una madriguera cuando perseguía a un conejo.

El personal de las dos dotaciones de los Bomberos que han acudido al lugar han trabajado durante casi seis horas para poder rescatar al animal, que se encuentra en perfecto estado, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Unas labores de gran complejidad en las que se ha empezado con herramienta manual para pasar posteriormente a herramienta mecánica y por último, a partir de las 14 horas, han tenido que recurrir a una retroexcavadora debido a la complejidad y la profundidad de la excavación.