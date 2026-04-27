Mabel Cupet Sevilla, 27 ABR 2026 - 16:13h.

La docente, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a una maestra de un colegio público de la capital cordobesa acusada de presunto maltrato a 18 menores de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los tres y cuatro años. La docente, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos mientras continúa el desarrollo de la investigación.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso, y tal y como adelantó el diario ABC, la detención se produjo el pasado 12 de marzo después de que las familias de los menores afectados presentaran varias denuncias ante las autoridades. Estas denuncias pusieron en marcha el protocolo de actuación y motivaron la apertura de diligencias policiales para esclarecer los hechos.

PUEDE INTERESARTE Condenado a seis años de cárcel el monitor de un colegio de Sevilla por agresión sexual a menores

Las sospechas surgieron tras detectar comportamientos y posibles indicios que llevaron a los padres a alertar sobre lo que podría estar ocurriendo en el aula. A partir de ese momento, la Policía Nacional inició una investigación para recabar pruebas, tomar declaración a las partes implicadas y determinar la veracidad y el alcance de las acusaciones.

Una investigación abierta

Fuentes de la investigación señalan que el caso continúa en fase de instrucción, por lo que se están analizando todos los elementos disponibles antes de adoptar nuevas medidas. Por ahora, no han trascendido públicamente detalles concretos sobre la naturaleza de los supuestos malos tratos, a la espera de que el proceso judicial avance.

PUEDE INTERESARTE Condenada una mujer por saltarse una orden de alejamiento para dar un beso a su hija en Sevilla

El Cuerpo Nacional de Policía ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que se ha hecho cargo del caso y será el encargado de dirigir la investigación judicial. En este sentido, será la autoridad judicial la que determine, en función de las pruebas recabadas, si existen responsabilidades penales por parte de la docente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras tanto, el caso ha generado preocupación entre las familias del centro educativo, que permanecen a la espera de que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad y el bienestar de los menores. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.