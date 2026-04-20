El incidente ha ocurrido este lunes en el punto kilométrico 170 de la A-3 en Honrubia, Cuenca y mantiene cortado el tráfico en ese tramo

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Caos en la A-3 por el incendio de dos camiones, que ha provocado el corte de la autovía, a la altura de Honrubia, en sentido Madrid. En el choque de los dos vehículos pesados, este lunes, han resultado heridos ambos conductores y está dejando dos kilómetros de retenciones.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido a las 6:48 horas de este lunes, en el kilómetro 170 en sentido Madrid, cuando han colisionado dos camiones y, tras el choque se han incendiado ambos vehículos.

Los bomberos de Motilla del Palancar (Cuenca) se encuentran actuando en el lugar para sofocar el incendio. Además, la autovía está totalmente cortada en sentido Madrid, por lo que la Guardia Civil ha establecido un paso alternativo a la altura del kilómetro 175, en el desvío a Cañada Juncosa, hasta la incorporación de la autovía en Honrubia.

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Los dos conductores, de lo que no se tienen datos sobre su edad o identidad, han resultado heridos, donde están siendo atendidos por una ambulancia de urgencias, médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte.