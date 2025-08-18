Las llamas continúan causando estragos especialmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias

Última hora de los incendios en España: la amenaza del fuego llega al corazón de los Picos de Europa

La oleada de incendios forestales que sacude a distintos puntos de España mantiene más de una decena de carreteras cortadas mientras la lucha contra las llamas continúa. Imparable, el fuego sigue arrasando hectáreas especialmente en puntos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Sembrando desolación y desesperación entre los vecinos afectados, las llamas ya se han cobrado además cuatro víctimas mortales, la última en Espinoso de Compludo, en Ponferrada, León, donde un bombero ha muerto al volcar una autobomba en las labores de extinción del incendio de Yeres.

Más de una decena de carreteras cortadas por los incendios

Al tiempo en que miles de personas han tenido que ser evacuadas en distintos puntos de la Península por la proximidad del fuego a sus viviendas, numerosas zonas han visto también sus accesos cortados por la situación de los incendios.

Según ha informado la DGT en su última actualización, un total de 15 carreteras, –todas ellas secundarias–, permanecen cerradas al tráfico.

Las vías afectadas en León son:

N-621, LE-2703 Portilla de la Reina

CL-626, Puente Almuhey

LE-2711, Retuerto

LE-164, Yebra

LE-5228, Salas de los Barrios

Las vías afectadas en Zamora:

ZA-102, ZA-103 Villanueva de la Sierra

En Palencia:

CL-615 Guardo

En Cáceres:

CC-218 Casas del Monte

CC-219 Gargantilla

CC-224 Hervás

CC-234 Valdastillas

En Ourense:

OU-121 Vales

En Asturias:

CO-4 Covadonga

Por su parte, la A-52 también sufrió cortes por el incendio en Ourense, mientras en Val de Pereira, sentido Vigo, se habilito un desvío por N-120. No obstante, la circulación quedó reabierta horas después.