Los incendios forestales en España mantienen 15 carreteras cortadas, todas ellas secundarias
Las llamas continúan causando estragos especialmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias
Última hora de los incendios en España: la amenaza del fuego llega al corazón de los Picos de Europa
La oleada de incendios forestales que sacude a distintos puntos de España mantiene más de una decena de carreteras cortadas mientras la lucha contra las llamas continúa. Imparable, el fuego sigue arrasando hectáreas especialmente en puntos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.
Sembrando desolación y desesperación entre los vecinos afectados, las llamas ya se han cobrado además cuatro víctimas mortales, la última en Espinoso de Compludo, en Ponferrada, León, donde un bombero ha muerto al volcar una autobomba en las labores de extinción del incendio de Yeres.
Más de una decena de carreteras cortadas por los incendios
Al tiempo en que miles de personas han tenido que ser evacuadas en distintos puntos de la Península por la proximidad del fuego a sus viviendas, numerosas zonas han visto también sus accesos cortados por la situación de los incendios.
Según ha informado la DGT en su última actualización, un total de 15 carreteras, –todas ellas secundarias–, permanecen cerradas al tráfico.
Las vías afectadas en León son:
- N-621, LE-2703 Portilla de la Reina
- CL-626, Puente Almuhey
- LE-2711, Retuerto
- LE-164, Yebra
- LE-5228, Salas de los Barrios
Las vías afectadas en Zamora:
- ZA-102, ZA-103 Villanueva de la Sierra
En Palencia:
- CL-615 Guardo
En Cáceres:
- CC-218 Casas del Monte
- CC-219 Gargantilla
- CC-224 Hervás
- CC-234 Valdastillas
En Ourense:
- OU-121 Vales
En Asturias:
- CO-4 Covadonga
Por su parte, la A-52 también sufrió cortes por el incendio en Ourense, mientras en Val de Pereira, sentido Vigo, se habilito un desvío por N-120. No obstante, la circulación quedó reabierta horas después.