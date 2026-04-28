El fallecimiento de Manuel Rodríguez, histórico policía local de Chiclana, deja una fuerte huella entre compañeros

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La localidad gaditana de Chiclana vive días de profundo pesar tras el fallecimiento de Manuel Rodríguez Romero, conocido entre sus compañeros como ‘Pujú’, un veterano agente de la Policía Local que ha muerto a los 63 años víctima de una enfermedad de rápida evolución, apenas unas semanas después de haber iniciado su jubilación. Su pérdida ha causado una fuerte conmoción tanto en el cuerpo policial como entre quienes lo conocieron a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

Dolor en el cuerpo policial y entre sus compañeros

Rodríguez dedicó más de 37 años de su vida al servicio público, desarrollando su labor desde 1988 hasta 2025. Durante todo ese tiempo, se consolidó como una figura respetada dentro del cuerpo, caracterizada por su compromiso, cercanía y un marcado sentido del deber. Desde el sindicato UPLBA han destacado su “entrega constante” y su actitud siempre orientada al respeto hacia la ciudadanía, subrayando que su trabajo dejó una huella importante en la Policía Local de Chiclana.

La Policía Local ha expresado públicamente su pesar por la pérdida de uno de sus miembros más veteranos. En un mensaje institucional, han trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, describiendo la jornada como un momento de “enorme tristeza” para toda la plantilla. Asimismo, han querido poner en valor su trayectoria, destacando su vocación de servicio y el legado humano y profesional que deja tras de sí. Sus compañeros coinciden en que su recuerdo permanecerá vivo dentro del cuerpo.

Compromiso sindical y legado profesional

Más allá de su labor como agente, Manuel Rodríguez también tuvo un papel relevante en la defensa de los derechos laborales. Vinculado a UGT, participó activamente en la mejora de las condiciones de trabajo de sus compañeros, contribuyendo a la consecución de avances que, según recoge 'La Voz del Sur', aún hoy benefician a la plantilla.

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Su fallecimiento resulta especialmente doloroso por producirse justo después de su jubilación, un momento que apenas pudo disfrutar. Esta circunstancia ha acentuado el impacto emocional de su pérdida entre quienes compartieron con él años de servicio, dejando un recuerdo imborrable tanto en el ámbito profesional como en el personal.