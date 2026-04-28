Mabel Cupet Sevilla, 28 ABR 2026 - 14:45h.

Los responsables de la reserva han invitado a los menores tras conocer la situación vivida por el colegio

El robo en un colegio de Lucena del Puerto, Huelva, deja a 170 niños sin su excursión de primavera: “Es una impotencia muy grande”

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Los alumnos del colegio público de Infantil y Primaria Miguel de Cervantes, en Lucena del Puerto (Huelva), han podido finalmente cumplir el sueño que se vio truncado hace dos semanas. Este martes 28 de abril, los 170 escolares afectados por el robo que les dejó sin su excursión de primavera, han visitado la reserva natural del Castillo de las Guardas, el mismo destino al que tenían previsto acudir.

La jornada ha sido posible gracias a la invitación directa de los responsables de la propia reserva, que se pusieron en contacto con el centro educativo tras conocer la situación vivida por el colegio. Un gesto que ha permitido a los menores recuperar una actividad muy esperada y que había quedado suspendida por un suceso que generó una profunda conmoción en toda la comunidad educativa.

“Para los niños ha sido una grandísima noticia, porque se llevaron un palo muy gordo” cuenta Mario, uno de los docentes que ha acudido hoy a la reserva con los alumnos, quién además asegura que “tenían mucha ilusión de venir”.

Un robo que dejó sin excursión a 170 alumnos

El origen de esta historia se remonta al lunes 13 de abril, cuando el colegio sufrió el robo de varios miles de euros destinados a financiar distintas actividades escolares, entre ellas la excursión de primavera al Castillo de las Guardas. En total, desaparecieron alrededor de 8.000 euros procedentes de las aportaciones de familias y alumnos, recaudados durante semanas para sufragar transporte, entradas y otras actividades.

Según explicó el director del centro, Jesús Rodríguez, el dinero había sido guardado en una caja fuerte por una profesora el viernes anterior al robo. Sin embargo, cuando el personal del colegio regresó el lunes siguiente, el dinero había desaparecido. “Es una impotencia muy grande”, llegó a declarar el responsable del centro, que calificó lo ocurrido como “una vergüenza” en un colegio que describe como “pequeño, familiar y sin problemas de convivencia”.

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Una jornada frustrada que marcó a la comunidad educativa

El robo obligó a suspender de forma inmediata la excursión prevista para 170 alumnos de varios cursos de Primaria, principalmente de tercero y cuarto. También se vieron afectados estudiantes de segundo de ESO, ya que parte del dinero sustraído estaba destinado a su viaje de fin de curso a Madrid, aunque en este caso no se perdió por completo debido a pagos previos ya realizados.

La situación generó una fuerte decepción entre el alumnado, las familias y el profesorado. El propio centro tuvo que improvisar una actividad alternativa el día previsto para la excursión, trasladando a los alumnos a un merendero cercano para intentar paliar la frustración del momento.

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“Es una desilusión tremenda para los niños”, reconocieron desde el entorno educativo, donde costaba entender cómo alguien había podido sustraer dinero destinado exclusivamente a actividades de ocio y convivencia escolar.

Investigación en curso de la Guardia Civil

Tras el suceso, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar a los autores del robo. Agentes del instituto armado se desplazaron hasta el centro escolar para recabar pruebas e indicios que permitan avanzar en las pesquisas.

Por el momento no se han producido detenciones, aunque la investigación continúa abierta. El caso generó preocupación en la localidad onubense, tanto por la cantidad sustraída como por el impacto directo que tuvo en los menores.

Un gesto solidario para recuperar la ilusión

En este contexto, la reserva natural del Castillo de las Guardas decidió dar un paso al frente y contactar con el colegio para invitar a todos los alumnos a disfrutar gratuitamente de la visita que habían perdido. La propuesta fue recibida con enorme alegría por parte del centro, que rápidamente organizó la salida.

Durante la jornada de este martes, los 170 estudiantes han podido recorrer las instalaciones del parque, disfrutar de los animales y de las actividades al aire libre, recuperando así una experiencia que había quedado suspendida por completo a raíz del robo.

Los profesores han destacado el valor del gesto y la emoción vivida por los menores, subrayando que la prioridad era “hacer todo lo posible para que los niños no perdieran la excursión”. En los días posteriores al robo, el propio Jesús Rodríguez ya había manifestado su intención de buscar alternativas: “Vamos a encontrar la manera de que los niños no pierdan la excursión, vamos a intentar hacer lo imposible”.

Una lección de resiliencia en el aula

La comunidad educativa ha vivido este desenlace como un ejemplo de solidaridad. Aunque el robo supuso un duro golpe para el colegio Miguel de Cervantes, la respuesta posterior ha permitido transformar la frustración inicial en una jornada de convivencia y aprendizaje fuera del aula.

Para los alumnos de Lucena del Puerto, la visita al Castillo de las Guardas no ha sido solo una excursión recuperada, sino también el cierre simbólico de una historia marcada por la decepción, una historia resuelta con un gesto que ha devuelto la ilusión a los más pequeños, a pesar de que aún no se sabe nada del dinero robado.