Mabel Cupet Sevilla, 10 MAY 2026 - 05:30h.

La Blanca Paloma ya se encuentra en su paso procesional con el histórico terno de los Montpensier restaurado por el IAPH

La aldea de El Rocío inicia la cuenta atrás para un Pentecostés que volverá a reunir a miles de peregrinos y hermandades llegadas de toda España

Compartir







La cuenta atrás para la Romería del Rocío 2026 ya ha comenzado en la aldea almonteña, donde la Virgen del Rocío ya luce entronizada para protagonizar una de las manifestaciones religiosas y populares más multitudinarias del mundo.

La Hermandad Matriz de Almonte ha confirmado que la Blanca Paloma luce el terno completo de los Montpensier, una de las piezas textiles más emblemáticas del patrimonio rociero y que recientemente ha sido sometida a un proceso integral de restauración en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). El conjunto se completa con el histórico rostrillo de Muñoz y Pabón, así como con las ráfagas, atributos y la corona utilizada en la Coronación Canónica de la Virgen.

PUEDE INTERESARTE El órgano histórico de la Catedral de Granada vuelve a sonar tras un arduo proceso de restauración: así fue el concierto de estreno

La Virgen ya espera en su trono

El nuevo paso se encuentra además adornado con una cuidada composición floral basada en buganvillas, diseñada por la florista Mamé de la Vega, que aporta una estética especialmente luminosa y primaveral al altar instalado en el Santuario del Rocío.

La imagen de la Virgen preparada ya para Pentecostés supone uno de los momentos más esperados por los devotos, especialmente para las miles de personas que en los próximos días comenzarán los caminos desde distintos puntos de Andalucía y del resto de España rumbo a la aldea de El Rocío.

Una romería multitudinaria

La Romería del Rocío está considerada la mayor peregrinación mariana del país y una de las más multitudinarias de Europa. Cada año congrega a más de un millón de personas entre peregrinos, visitantes y hermandades, transformando completamente la pequeña aldea situada en el término municipal de Almonte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los actos oficiales arrancarán el miércoles 20 de mayo con la tradicional misa de romeros de la Hermandad Matriz en el Alto del Molinillo del Chaparral. Tras la eucaristía, la corporación iniciará su recorrido procesional hasta el Santuario, marcando simbólicamente el inicio de los días grandes del Rocío.

Presentación de hermandades

El viernes 22 comenzará la recepción de las hermandades filiales, una de las ceremonias más representativas de la romería. Las corporaciones irán presentándose ante la Hermandad Matriz siguiendo el orden de antigüedad, un protocolo que continuará durante toda la jornada del sábado 23 ante la Puerta Mayor del Santuario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esa misma noche tendrá lugar el tradicional Rosario de Almonte, uno de los actos de mayor recogimiento espiritual, en el que cientos de simpecados recorren las calles de la aldea iluminadas únicamente por velas y candelabros.

El domingo 24 de mayo se celebrará la Solemne Misa de Pentecostés en el Paseo Marismeño, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y concelebrada ante la presencia de todas las hermandades filiales. Horas después llegará otro de los momentos más simbólicos: el Rosario procesional presidido por la Hermandad Matriz.

La madrugada más esperada

Sin embargo, el momento más esperado llegará en la madrugada del lunes 25 de mayo, cuando se produzca el esperado “salto de la reja”. Será entonces cuando los almonteños accedan al interior del Santuario para sacar a la Virgen en procesión por las calles de la aldea. La imagen recorrerá durante horas el tradicional itinerario visitando a las hermandades en medio de una multitud entregada al fervor rociero.

Almonte vive desde este viernes los cultos preparatorios con el inicio de la novena en honor a la Virgen del Rocío en la parroquia de la Asunción. Durante nueve días se sucederán las celebraciones litúrgicas con la participación de sacerdotes, predicadores y coros rocieros procedentes de distintos puntos de Andalucía.

La programación culminará el domingo 17 de mayo con la Función Principal de Instituto y el posterior Rosario Procesional, antes de que miles de peregrinos emprendan el camino hacia una nueva edición de la romería más universal de Andalucía.