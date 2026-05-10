Maitena Berrueco 10 MAY 2026 - 06:00h.

Se trata del 'live-action' de la película de animación 'Enrededos' (2010), ahora rodada con actores reales

El casting para la película de Disney 'Enredados' genera colas interminables y más de 12 horas de espera en Girona

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Vitoria-GasteizÁlava es la provincia vasca más desconocida, a veces ensombrecida por el fulgor de la capital guipuzcoana o el destello del titanio que envuelve al Guggenheim de Bilbao. Sin embargo, este territorio tiene ese 'qué se yo' que atrae a las cámaras y los rodajes, acumulando en 2025 con casi 300 días de grabaciones. Álava esconde paisajes de película ante los que ha caído rendida la mismísima Disney. Los lugares que sirvieron de inspiración para las películas más icónicas de Disney.

Al parecer y tras visitar distintas localizaciones, fue la visita al valle de Valdegovía, en la cuadrilla de Añana, la que terminó por convencer a los responsables del rodaje de que, en concreto, en las campas de San Martín de Valparaíso sería el escenario idóneo para narrar la historia de Rapunzel, una joven de larguísima cabellera, encerrada por una bruja malvada en una torre alta e inaccesible. “El mágico entorno de San Martín de Valparaíso, con sus preciosos bosques y valles, ha cautivado a la productora”, aseguran los oriundos.

Así este enclave natural, escondido en el corazón de Álava, dará el salto a la gran pantalla en la cinta que dirigirá Michael Gracey y que contará con estrellas internacionales como Teagan Croft y Milo Manheim. Al menos hasta después de verano, el silencio habitual del lugar quedará roto por el sonido de las claquetas y el bullicio propio de este tipo de rodajes.

En 2010, Disney ya llevó a la pantalla, en su versión animada, el cuento de hadas de los hermanos Grimm, bajo el título ‘Enredados’. Eso sí, la protagonista lejos de ser una desvalida princesa era, tal y como la define Disney, “una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años”.

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Escaladores fuera, llega Rapunzel

El caso es que en su afán por dar una segunda vida a los clásicos animados, Disney lleva años apostando por los 'live-action', o lo que es lo mismo, adaptaciones de las pelis de dibujos a filmes con actores reales. Lo han hecho, según los expertos, con más o menos éxitos, con ‘Alicia en el país de las maravillas', ‘La Bella y la Bestia’, ‘El Rey León’, ‘La Sirenita’ o 'Blancanieves', entre otros. Ahora, parece haberle tocado el turno a ‘Enredados’ y su protagonista Rapunzel que será de carne y hueso.

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La elección de San Martín de Valparaíso como uno de los escenarios de rodaje, la adelantó El Correo. La zona, no es en absoluto desconocida para los amantes de la naturaleza y, sobre todo, para los apasionados de la escalada atraídos por las paredes de roca de este lugar tranquilo y poco transitado, en el que proliferan los senderos, los bosques y los valles. “Nuestra espectacular naturaleza permitirá recrear el universo de la película minimizando el uso de efectos digitales”, dicen.

No toda la película se desarrollará en tierras alavesas, pero una producción de estas dimensiones implica un descomunal despliegue de equipo técnico y medios por lo que es probable que la tranquilidad en esta zona escarpada de Álava se vea rota hasta después de verano. Las grabaciones se centrarán en la zona rocosa de La Campa, un enclave muy apreciado por los escaladores. Por este motivo, el acceso a este paraje permanecerá cerrado y señalizado, previsiblemente, hasta el mes de septiembre.

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Euskadi, de cine

El pasado año, Álava batió récords de rodajes con 299 días de grabación a lo largo de 2025, consolidándose como uno de los platós favoritos gracias a su variedad de paisajes. A lo largo del último año, un total de 37 proyectos han cobrado vida en tierras alavesas con largometrajes como Sacamantecas, Gaua o La Luz.

El resto de la Comunidad Autónoma Vasca también ha servido como escenario de películas y series, tanto nacionales como internacionales, en numerosas ocasiones. Hay lugares que han suscitado el interés de producciones españolas como es el caso de Zumaia, en Guipúzcoa donde se rodó la exitosa 'Ocho Apellidos Vascos', en concreto, en la ermita de San Telmo, construida sobre el acantilado del Flysch y la playa de Itzurun.

También, los espectaculares acantilados y las playas rocosas de esta localidad guipuzcoana se convirtieron en escenario de la serie 'Juego de Tronos', en concreto, fueron el enclave elegido para el desembarco de Daenerys Targaryen, 'la Madre de dragones”' de vuelta a Rocadragón. Precisamente, lo que en la famosa serie estadounidense era Rocadragón, es otro emblemático escenario de película vasco, San Juan de Gaztelugatxe.