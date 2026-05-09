Magyar juró el cargo después de haber sido elegido nuevo jefe de Gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra

¿Quién es Péter Magyar, el conservador que logró destronar a Viktor Orbán en Hungría?

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El conservador Péter Magyar fue investido este sábado nuevo primer ministro de Hungría y prometió desmontar el «régimen iliberal» que construyó el ultranancionalista Viktor Orbán en los últimos 16 años y luchar contra la corrupción. Aunque Zsolt Hegedus, candidato a ministro de Salud, le ha robado el protagonismo con su icónico baile durante la ‘Fiesta popular de cambio de régimen’ tras la victoria de Magyar.

«Pido a todos aquí, dentro de las paredes del Parlamento, que escuchen y oigan que los húngaros expresaron que quieren cambios, no solo un cambio de Gobierno, sino de sistema», dijo Magyar en su primer discurso como primer ministro, en referencia a su promesa de desmantelar el régimen erigido por Orbán.

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Magyar, nuevo jefe de Gobierno con 140 votos a favor

Magyar juró el cargo después de haber sido elegido nuevo jefe de Gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra de los 199 diputados del Parlamento, con un programa centrado desmantelar el sistema de Orbán, restaurar las buenas relaciones con la Unión Europea y luchar contra la corrupción.

El Parlamento celebró la investidura de Magyar en una fecha simbólica, el Día de Europa, jornada en la que la Cámara volvió además a izar la bandera de la Unión Europea, retirada por el anterior presidente del hemiciclo, miembro de Fidesz, la formación de Orbán.

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Tisza, el partido de Magyar, ganó las elecciones del pasado 12 de abril con una amplia mayoría sobre Fidesz, y contará en el nuevo Parlamento con una mayoría absoluta de más de dos tercios, lo que asegurará que el nuevo gabinete podrá aplicar su promesa de desmantelar el «régimen iliberal» al poder emprender cambios de rango constitucional.

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Recuperar fondos supuestamente desviados a oligarcas, primera medida de Magyar

En su primer discurso, Magyar anunció que una de sus primeras medidas será la creación de la Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional, al afirmar que «los húngaros tienen derecho a saber cómo el patrimonio público se convirtió en riqueza privada». Esa Oficina estará encargada de recuperar fondos supuestamente desviados a oligarcas cercanos a Orbán y el Fidesz.

Numerosas investigaciones periodísticas apuntan al enorme enriquecimiento del círculo más cercano a Orbán: su mejor amigo de la infancia y su yerno figuran entre las personas más ricas de Hungría, mientras que la ONG Transparencia Internacional sitúa al país como el más corrupto de Europa.

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El nuevo primer ministro dijo que «no hay tiempo que perder»

Orbán y varios líderes del Fidesz, que formaron parte del Parlamento desde las primeras elecciones después de la caída del Telón de Acero, en 1990, han decidido devolver su mandato al partido y no ocupar sus escaños. Magyar pidió en el Parlamento a los altos cargos nombrados por Orbán en todas las instituciones del Estado, incluido el presidente Tamás Sulyok, que dimitan antes de finales de mayo.

Al terminar la ceremonia en el Parlamento, Magyar hablará ante sus simpatizantes en la plaza Kossuth, frente al edificio del Parlamento, donde se celebrará la ‘Fiesta popular de cambio de régimen’ hasta la medianoche, y a la que se espera que acudan decenas de miles de personas.

Después de la investidura de Magyar como jefe del Gobierno, en los próximos días los ministros comparecerán ante la comisiones parlamentarias y se espera que, en el mejor de los casos, ya el martes se pueda formar oficialmente el nuevo Gobierno, que contará con 16 miembros, entre ellos cuatro mujeres.

El nuevo primer ministro dijo que «no hay tiempo que perder», así que iniciará el trabajo lo antes posible para reformar profundamente el Estado mediante la restauración de la separación de poderes, la confianza en las instituciones, así como normalizar las relaciones con la UE.