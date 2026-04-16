Mabel Cupet Sevilla, 16 ABR 2026 - 12:28h.

Desde la hermandad hacen un llamamiento a los ciudadanos para dar con el autor del robo

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia civil que ya investiga los hechos

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La Cofradía de Medinaceli de Chiclana de la Frontera, Cádiz, ha denunciado la desaparición de la corona de espinas que luce la imagen del Cristo de Medinaceli, una pieza de gran valor tanto material como simbólico. El robo se produjo en la tarde de este miércoles en el interior de la Iglesia de San Juan Bautista, uno de los principales templos de la localidad.

Según ha informado la propia hermandad, los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ha iniciado las correspondientes investigaciones para tratar de esclarecer las circunstancias del robo y dar con los responsables.

Como medida provisional, la cofradía ha decidido colocar una nueva corona a la imagen, con el objetivo de mantener el culto mientras se resuelve el caso.

Llamamiento a la colaboración

Desde la hermandad han hecho un llamamiento a la ciudadanía solicitando colaboración. Piden ayuda a cualquier persona que pueda aportar información relevante que facilite la recuperación de la pieza sustraída.

Este incidente no es un hecho aislado, ya que la misma corona fue objeto de robo en una ocasión anterior. Concretamente, a finales de mayo de 2024, la pieza desapareció durante varios días hasta que fue recuperada por la Guardia Civil. En aquella operación, las autoridades lograron detener a dos individuos conocidos en la zona, quienes habían ocultado la corona en su domicilio. Este antecedente ha incrementado la preocupación entre los miembros de la cofradía y los fieles, al tratarse de un objeto que ya había sido objeto de un delito similar.

Una de las imágenes más veneradas

El Cristo de Medinaceli es una de las imágenes con mayor devoción en Chiclana, por lo que la sustracción de uno de sus elementos más representativos ha provocado una profunda consternación entre los vecinos. No se trata únicamente de una pérdida material, sino de un símbolo con un fuerte arraigo emocional y religioso para muchas personas.

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El alcalde de la ciudad, José María Román, ha expresado públicamente a través de sus redes sociales su solidaridad con los miembros de la cofradía y con todos los devotos de la imagen, tras el robo del que tuvieron conocimiento ayer. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con las fuerzas de seguridad aportando cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.

Policía local pide colaboración

Por su parte, la Policía Local de Chiclana también se ha pronunciado al respecto, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana. Desde este cuerpo se ha señalado que cualquier dato, por insignificante que pueda parecer, podría contribuir a identificar a los responsables o a recuperar la corona.

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Asimismo, han apelado al respeto hacia el patrimonio religioso y al valor sentimental que este tipo de objetos tiene para la comunidad. Incluso han recordado que, en caso de que la retirada de la pieza haya sido fruto de un acto vandálico o una broma, existe la posibilidad de devolverla de forma anónima, garantizando la confidencialidad a través de sus canales de comunicación.

Vulnerabilidad bienes patrimoniales

Este nuevo robo pone de manifiesto la vulnerabilidad de ciertos bienes patrimoniales y la necesidad de reforzar su protección, especialmente cuando se trata de elementos vinculados a tradiciones profundamente arraigadas. La imagen del Cristo de Medinaceli forma parte del patrimonio cultural y religioso de Chiclana, siendo protagonista de numerosas manifestaciones de fe a lo largo del año.

En definitiva, el suceso ha generado una importante repercusión en la localidad, no solo por la repetición del delito, sino por el significado que la corona tiene para los fieles. Las investigaciones continúan abiertas, mientras la comunidad permanece a la espera de que la pieza pueda ser recuperada y devuelta a su lugar original.

Robos de joyas a imágenes religiosas

Las joyas de imágenes religiosas resultan atractivas para muchos ladrones. Este tipo de delitos, que incluyen la sustracción de coronas, potencias, joyas o elementos litúrgicos, se ha vuelto relativamente recurrente en los últimos años. En muchos casos, estas piezas son sustraídas por su valor económico, especialmente cuando están elaboradas con metales preciosos, aunque su verdadero valor reside en su significado histórico, artístico y devocional.

Las hermandades y parroquias se enfrentan así a un desafío constante en la conservación de su patrimonio, viéndose obligadas a reforzar medidas de seguridad en templos y casas de hermandad. A pesar de estos esfuerzos, la accesibilidad de muchos espacios religiosos y la cercanía con los fieles dificultan un control absoluto. Por ello, tanto las autoridades como las corporaciones religiosas insisten en la importancia de la concienciación ciudadana y la colaboración para prevenir este tipo de actos y proteger un legado que forma parte de la identidad cultural y espiritual de muchas comunidades.