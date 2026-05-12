Los hechos ocurrieron en el centro de salud Don Paulino, en Alcalá de Guadaíra, donde la mujer trabajaba como enfermera

La Fiscalía cree que la mujer realizó la entrada y posterior revelación "con ánimo de vulnerar la intimidad ajena"

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SevillaUna enfermera de Sevilla se enfrenta a 5 años de prisión por consultar hasta en 80 ocasiones el historial médico de la exmujer de su pareja.

Los hechos ocurrieron en el centro de salud Don Paulino, en Alcalá de Guadaíra, donde la mujer trabajaba como enfermera. La primera consulta se registró en agosto de 2019, y se prolongaron en el tiempo hasta 2020, con múltiples consultas que llegaron a sumar las 80 revisiones, según recoge El Correo de Andalucía.

Hasta 80 consultas

La Fiscalía, en su escrito de acusación, cree que la mujer realizó la entrada y posterior revelación "con ánimo de vulnerar la intimidad ajena". Por ello, pide para esta mujer un total de cinco años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de la enfermería durante 10 años.

"Al contar con autorización y con ánimo de vulnerar la intimidad ajena, accedió en numerosas ocasiones, aprovechando su puesto de trabajo, al historial clínico", señalan, determinando que el objetivo de la mujer era "conocer y revelar sus datos privados en materia de salud".

Según detallan, los hechos son constitutivos de un delito continuado de revelación de secretos de los artículos 197.2 y 3, 197.5 y 198 del Código Penal, por lo que piden la pena solicitada.