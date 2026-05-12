Según Sanidad, el afectado, que ha dado positivo en una primera prueba provisional, no tiene síntomas y su estado general es bueno

El psiquiatra con el traje EPI en la mano y el pasajero sin mascarillas, dos imprudencias que se debían haber evitado

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MadridContinúa la inquietud y la preocupación alrededor del brote de hantavirus ligado al crucero 'MV Hondius'. Un español de los 14 que fueron evacuados y trasladados desde el barco hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo. Se trata de un hombre que por el momento permanece sin síntomas y está a la espera de una segunda prueba, aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar, bajo un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas.

La noticia llegaba anoche, pasadas las 21:00 horas, y era anunciada por Sanidad: en un primer resultado provisional de la PCR que se realizó a la llegada, el afectado dio positivo. Ahora, tendrá que someterse a un segundo análisis en sangre para confirmarlo.

El español positivo en hantavirus está sin síntomas y su estado general es bueno, según Sanidad

Por el momento, el estado general del paciente es bueno y está asintomático, mientras los otros 13 españoles del crucero han dado negativo. Tras el positivo provisional, a la espera de la segunda prueba, el afectado fue trasladado dentro del propio Gómez Ulla a una instancia con un aislamiento mayor, que forma parte de unas habitaciones especializadas que se crearon después de la crisis del ébola.

“Tened en cuenta que ya estaba aislado. Estaba bien aislado, con todas las medidas de precaución que eran necesarias, de la misma manera que el transporte fue con todas las medidas de precaución que eran necesarios”, ha explicado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

Concretamente, ahora el paciente está en la citada UATAN, en “la planta 22” del centro hospitalario, a la espera del segundo test.

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Los otros 13 españoles del crucero del hantavirus han dado negativo, pero esperan otra PCR

Aunque los otros 13 españoles han dado negativo, “esas PCR se tienen que repetir dentro de una semana”, como ha explicado Silvia Valcarce, delegada del Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España en el Hospital Gómez Ullla.

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Tras el contagio detectado en esa primera prueba provisional, queda por definir cuáles son los periodos definitivos de cuarentena: “Vamos a tener el máximo protocolo como si fueran, no posibles, sino contagiados”, asevera José García Martínez, delegado CSIF del Hospital Gómez Ulla.

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Tras lo ocurrido, el Comité de Emergencia Sanitaria se reunirá y volverá a poner sobre la mesa cuánto tiempo durará esa cuarentena que, por el momento, durará las seis semanas previstas desde el principio.

“El periodo de latencia es de 42 días. A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros”, explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.