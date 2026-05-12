El pasajero español que dio positivo en hantavirus tiene problemas respiratorios

El operativo para la evacuación de los pasajeros del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por el brote de hantavirus, ha sido dado por finalizado en la madrugada de este martes, una vez culminada la desinfección de las zonas por las cuales han transitado los evacuados de la embarcación que se encontraba fondeando en el puerto industrial de Granadilla. L o ha confirmado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quienes han indicado que las tareas de desinfección corresponden a la "última fase" del plan diseñado para "acometer esta emergencia".