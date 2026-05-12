El brote de hantavirus, en directo: el pasajero español, positivo en el Gómez Ulla presenta síntomas respiratorios y febrícula
Pendientes de la segunda PCR al español que ha dado positivo en hantavirus, confinado en el Hospital Gómez Ulla
Al menos uno de los 14 españoles es positivo provisional sin síntomas: trasladado a la UATAN del Gómez Ulla
La operación de evacuación del MV Hondius ha finalizado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, en medio de las expectativas de los medios y las autoridades que han llevado a término el desembarco de las últimas 22 personas. El crucero partía a última hora de este lunes con 32 miembros de la tripulación rumbo a Róterdam, mientras todas las miradas se centran ahora en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla donde pasan la cuarentena los 14 pasajeros españoles. Uno de ellos ha dado positivo por hantavirus y sigue pendiente de una segunda PCR.
El pasajero español que dio positivo en hantavirus tiene problemas respiratorios
Fuentes de Sanidad han confirmado que el pasajero que ayer había dado positivo y estaba asintomático, presenta este martes, problemas respiratorios y febrícula. Ha sido trasladado a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar, bajo un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas.
(FUENTES SER)
Fernando Clavijo insiste en que el Gobierno canario tenía "razón" tras convertirse en un meme por su teoría de las ratas nadadoras
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que su Gobierno tenía "razón" en las advertencias que ha realizado durante el traslado de los contagiados por hantavirus y ha insistido en criticar la gestión del Ejecutivo central porque resulta "evidente" que podrían haber "reducido riesgos". El popular ha apuntado al pasajero español que ha dado positivo tras su desembarque y confinamiento en el Hospital Gómez Ulla.
Pedro Sánchez se reúne este martes con el director general de la OMS en Moncloa
El presidente del Gobierno y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, se reunirán este martes en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis del hantavirus y después comparecerán ante los medios. El encuentro comenzará a las 9.30 en la Moncloa.
El español positivo en hantavirus espera una segunda prueba concluyente: está aislado en la UATAN, con un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas
Continúa la inquietud y la preocupación alrededor del brote de hantavirus ligado al crucero 'MV Hondius'. Un español de los 14 que fueron evacuados y trasladados desde el barco hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo. Se trata de un hombre que por el momento permanece sin síntomas y está a la espera de una segunda prueba, aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar, bajo un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas.Ir a la noticia
Fnalizada la operación de desembarco y traslado de los pasajeros del MV Hondius
El operativo para la evacuación de los pasajeros del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por el brote de hantavirus, ha sido dado por finalizado en la madrugada de este martes, una vez culminada la desinfección de las zonas por las cuales han transitado los evacuados de la embarcación que se encontraba fondeando en el puerto industrial de Granadilla. L o ha confirmado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quienes han indicado que las tareas de desinfección corresponden a la "última fase" del plan diseñado para "acometer esta emergencia".