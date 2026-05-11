Los autores se dieron a la fuga y un amplio dispositivo policial fue desplegado en la zona donde tuvo lugar el tiroteo

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Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en la tarde de este lunes en un tiroteo en el barrio de Les Moulins de la ciudad francesa de Niza, informaron las autoridades locales y la Fiscalía sobre un caso aparentemente relacionado con el narcotráfico. El fiscal de Niza, Damien Martinelli, confirmó inicialmente la cifra de dos fallecidos y tres heridos, mientras que posteriormente la prefectura de Alpes Marítimos actualizó la cifra con seis heridos, entre ellos tres graves.

Los autores se dieron a la fuga y un amplio dispositivo policial fue desplegado en la zona donde tuvo lugar el tiroteo, que se produjo tras varios días de incidentes vinculados con el narcotráfico en distintos barrios de la ciudad mediterránea, que ya habían dejado al menos un herido.

El alcalde de Niza, el derechista Éric Ciotti, presente en el lugar de los hechos junto al prefecto de Alpes Marítimos, Laurent Hottiaux, denunció una escalada de violencia. "Actualmente ya no luchamos en igualdad de condiciones contra los traficantes de drogas", declaró Ciotti, quien calificó la situación como "una guerra declarada contra la República".

El tiroteo ocurrió en la plaza des Amaryllis, un punto muy concurrido del barrio de Les Moulins, donde detrás del perímetro de seguridad instalado por las fuerzas del orden se encuentran áreas de juegos infantiles, explicó el diario regional Nice Matin.

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Una residente del barrio, madre de un estudiante de secundaria, relató a los medios locales que su hijo vio "a cuatro personas encapuchadas corriendo" cuando regresaba del colegio junto a un amigo.

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Las autoridades advirtieron además de importantes perturbaciones del tráfico en el oeste de Niza. Los bomberos informaron en redes sociales que el sector de Les Moulins y sus alrededores permanecía completamente bloqueado debido al operativo desplegado. "El conjunto de los servicios policiales está movilizado para localizar a los autores, actualmente prófugos, y ponerlos cuanto antes a disposición de la justicia", declaró el prefecto en la red social X.

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"He activado la unidad de apoyo médico-psicológico y reforzaremos al personal, que ya ha sido reforzado sobre el terreno, en particular al personal de los servicios de emergencia", declaró el prefecto de Alpes Marítimos, Laurent Hottiaux, a BFM.

El prefecto ha manifestado que el distrito de Moulins "ha sido objeto de una intensa labor policial y de los servicios estatales durante meses. Hemos desmantelado puntos de venta de drogas; había 12, y hoy quedan dos muy activos, y claramente estamos desarticular el tráfico", añadió.

Les Moulins, un barrio marcado por la violencia

Les Moulins, un barrio de 8.000 habitantes cercano a la autopista, a la entrada de la ciudad, pero aislado y marcado con frecuencia por la violencia en la lucha por el control de puntos de venta de drogas, ya ha sufrido varios derribos en los últimos años, con numerosas víctimas colaterales.

En la noche del 4 de octubre, unos asaltantes que viajaban en un coche abrieron fuego aparentemente al azar en una plaza del barrio, matando a un padre checheno de 57 años y a un joven de 20 años de Niza, ninguno de los cuales tenía ninguna relación con el narcotráfico.

En julio de 2024, siete miembros de la misma familia, entre ellos tres niños y un adolescente, murieron en un ataque incendiario dirigido contra otro piso, vinculado al narcotráfico.