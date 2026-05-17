La política compartió una imagen con una de sus hijas cuando se disponía a votar en las elecciones de Andalucía

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La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hablado en redes sociales sobre su cáncer al responder a un tuitero que la criticó por acudir a votar en las elecciones andaluzas con la cabeza cubierta. La política compartió una imagen con una de sus hijas cuando se disponía a votar. Un usuario le escribió: "Ahora con el burka puesto, Tere. Ole".

A lo que Rodríguez le contestó: "Llevo una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo, querido señor indocumentado. Besis". La respuesta de Teresa Rodríguez ha generado una oleada de comentarios de apoyo de otros tuiteros que hasta ahora no sabían nada de su enfermedad.

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Rodríguez, una política que volvió a la docencia

Teresa Rodríguez fue diputada por Málaga y Cádiz del Parlamento de Andalucía entre 2015 y 2022. Así, también fue eurodiputada durante nueve meses, entre 2014 y 2015. Rodríguez pertenece a Anticapitalistas Andalucía y, después de liderar Adelante Andalucía, ha vuelto a la docencia y es profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Puerto Real.

Rodríguez ha decidido volver a la política, aunque solo de forma testimonial, y aparece en el puesto número 14 de la candidatura de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, liderada por José Ignacio García Sánchez. Aunque su participación es simbólica