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Carlos Franganillo y María Casado conducirán el domingo un especial de Informativos Telecinco 21:00h sobre las elecciones andaluzas

María Casado y Carlos Franganillo
El especial de Informativos Telecinco sobre las elecciones andaluzas: el domingo a las 21:00. Informativos Telecinco
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El especial de Informativos Telecinco sobre las elecciones de Andalucía, el domingo a las 21:00, ofrecerá los primeros datos del escrutinio e información sobre el desarrollo de la jornada electoral, con conexiones con los equipos desplazados a los principales puntos informativos de Andalucía y a las sedes de las distintas formaciones políticas.

Hacia las 23:00, con el recuento ya muy avanzado, Informativos Telecinco ofrecerá una primera lectura de resultado de las elecciones.

La cobertura arrancará desde el mediodía en Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, que seguirán sobre el terreno el desarrollo de los comicios con información desde los colegios electorales, datos de participación y la presencia de los principales candidatos durante la jornada electoral.

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