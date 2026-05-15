El PSOE lucha por remontar los malos augurios de las encuestas para María Jesús Montero

Carlos Franganillo y María Casado conducirán el domingo un especial de Informativos Telecinco 21:00h sobre las elecciones andaluzas

Compartir







Cuenta atrás para una jornada electoral clave en Andalucía, con casi siete millones de andaluces llamados a las urnas este domingo. De sus resultados dependerán los próximos movimientos políticos a nivel nacional y en el final de campaña Vox ha cambiado de estrategia con un discurso menos triunfalista. Mientras el PP se juega la mayoría, los de Santiago Abascal aspiran a ser decisivos en el Gobierno. En el resto de los partidos, en la izquierda libran su propia batalla y se pelean por el liderazgo.

El PSOE de María Jesús Montero no tiene las encuestas a su favor y las izquierdas están llamando a la movilización y el voto de los indecisos mientras Andalucía se juega su futuro. Por eso, nuevamente los candidatos estarán arropados por sus líderes nacionales, aunque Juanma Moreno no ha hecho coincidir su agenda con Alberto Núñez Feijóo y estarán en provincias diferentes.

PUEDE INTERESARTE Un currículum cambiante y dos carreras inacabadas: los estudios de Juanma Moreno antes de ser político

Vox confía en que el PP dependa de ellos para gobernar

El PP persigue la mayoría absoluta: “No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo Gobierno que desgobierno”, ha señalado Juanma Moreno.

Con ese ‘chantaje’, elude directamente a Vox, pero Santiago Abascal aún confía en que los populares dependan de él para gobernar: “Que se deje de jergas y de monsergas y que nos diga el señor Juanma Moreno si va a apoyar la prioridad nacional o no”, ha recalcado.

PUEDE INTERESARTE El sueldo de María Jesús Montero tras dejar su puesto como Vicepresidenta y Ministra del Gobierno de España

Por su parte, el PSOE echa el resto con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para intentar remar contra el mal resultado que dan las encuestas a María Jesús Moreno: “Los servicios sociales y la vivienda. Eso es lo que hay en juego, eso es lo que se vota y por eso les pido que voten al PSOE, porque es el partido de la convicción en ello”, ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La izquierda apela al voto útil

A su izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, ambos candidatos apelan al voto útil; el que para ellos sería quitar la mayoría al Partido Popular. “El voto útil es votar a Adelante Andalucía, la mejor herramienta para robarle la sonrisa a Moreno Bonilla, para pararle los pies a la extrema derecha”, ha dicho José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía.

“Apelar a la utilidad del voto, es decir, para qué vamos a votar: ¿Qué vamos a votar, para seguir con el destrozo y la privatización de la sanidad?, ha cuestionado, por su parte, Antonio Maillo, candidato de Por Andalucía.

En algunas de las provincias andaluzas, con los comicios ya en la puerta, todo podría decidirse por un puñado de votos.