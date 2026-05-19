Mabel Cupet Sevilla, 19 MAY 2026 - 05:30h.

Una recogida de firmas busca frenar las actuaciones previstas en calle San Federico

La plataforma vecinal asegura que existen dudas sobre los informes técnicos vinculados al proyecto

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La preocupación por la posible desaparición de varios árboles históricos ha unido a vecinos del barrio malagueño de Pedregalejo, que han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org para intentar frenar las actuaciones previstas en los números 3 y 5 de la calle San Federico.

Entre los ejemplares afectados destaca un ciprés de 61 años que los residentes consideran parte esencial del paisaje y de la identidad del barrio.

Los promotores de la iniciativa alertan de que el proyecto contemplaría la eliminación o el traslado de distintos árboles de gran valor ambiental y sentimental para la zona. En el escrito difundido junto a la petición, los vecinos defienden que estos ejemplares constituyen “un patrimonio natural incalculable” y reclaman alternativas que permitan compatibilizar el desarrollo urbanístico con la conservación de la vegetación existente.

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Dudas sobre los informes técnicos

Además del impacto medioambiental, la plataforma vecinal asegura que existen dudas sobre los informes técnicos vinculados al proyecto. Según sostienen, han detectado “discrepancias significativas” en las evaluaciones realizadas, lo que ha generado escepticismo entre parte de los residentes acerca de la objetividad y la transparencia del proceso.

Por este motivo, solicitan que las actuaciones previstas queden aplazadas hasta contar con un análisis “claro y transparente” que garantice la protección del entorno natural. También reclaman la elaboración de un estudio independiente en el que participen expertos ambientalistas ajenos al proyecto y donde se tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía.

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Un árbol convertido en símbolo vecinal

El ciprés, convertido ya en símbolo de la protesta, lleva más de seis décadas formando parte del paisaje de Pedregalejo. Los vecinos consideran que su valor trasciende lo puramente ornamental y recuerdan que este tipo de árboles contribuyen a reducir la temperatura urbana, mejorar la calidad del aire y conservar la identidad verde de los barrios tradicionales de Málaga.

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La campaña de firmas sigue sumando apoyos mientras los residentes insisten en la necesidad de buscar soluciones sostenibles que permitan preservar tanto el patrimonio natural como el equilibrio urbanístico de la zona. “La preservación de nuestro ecosistema y patrimonio natural depende de todos nosotros”, señalan los impulsores de la petición.