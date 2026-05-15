Mabel Cupet Sevilla, 15 MAY 2026 - 12:16h.

La medida obliga a suspender temporalmente todas las visitas guiadas y el acceso al conocido Centro de Interpretación del enclave gaditano

Conocida como isla de Las Palomas, constituye la última estribación rocosa del continente europeo antes de adentrarse en las aguas del Estrecho de Gibraltar

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El acceso a la isla de Tarifa permanecerá cerrado al público hasta nueva orden después de que una inspección técnica detectara varias zonas deterioradas que podrían representar un riesgo para la seguridad de los visitantes. La medida, comunicada por el Ayuntamiento de Tarifa y recomendada por el Ministerio para la Transición Ecológica, obliga a suspender temporalmente todas las visitas guiadas y el acceso al conocido Centro de Interpretación del enclave gaditano.

Desde el Consistorio han lamentado las molestias que esta decisión pueda ocasionar tanto a turistas como a vecinos interesados en conocer uno de los espacios más emblemáticos del municipio. A través de sus canales oficiales, el Ayuntamiento ha subrayado que se trata de una situación “ajena a nuestra voluntad” y motivada exclusivamente por criterios de seguridad.

Un enclave único entre dos mares

El cierre afecta a uno de los lugares más singulares de la provincia de Cádiz. La isla de Tarifa, también conocida como isla de Las Palomas, constituye la última estribación rocosa del continente europeo antes de adentrarse en las aguas del Estrecho de Gibraltar. Unido a la ciudad por una carretera, el enclave alberga la Punta de Tarifa, considerada el punto más meridional de la Europa continental. Allí se alza además el histórico faro construido en el siglo XIX sobre una antigua torre almenara del siglo XVI.

La isla recuperó protagonismo turístico y patrimonial en diciembre de 2022 con la apertura de su nuevo Centro de Interpretación, un espacio concebido para acercar a la ciudadanía la riqueza histórica y natural del lugar. Desde entonces, cientos de visitantes han recorrido este enclave donde confluyen el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, con la costa africana visible a apenas once kilómetros de distancia.

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Un lugar marcado por la historia

Con más de 227.000 metros cuadrados de superficie y cerca de dos kilómetros de perímetro, la isla conserva vestigios de distintas civilizaciones que encontraron en este punto un lugar estratégico para el comercio y la defensa. Fenicios, cartagineses y romanos dejaron su huella en un territorio marcado históricamente por su posición privilegiada en el Estrecho.

Más allá de su valor paisajístico e histórico, la isla también ha formado parte de algunos de los episodios más delicados de la historia reciente de la frontera sur europea. Durante años funcionó como anexo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, acogiendo a miles de migrantes llegados en patera tras cruzar el Estrecho.

El precedente del cierre del CIE

Las instalaciones quedaron definitivamente clausuradas en 2020 después de reiteradas críticas por el deterioro del recinto y las condiciones de acogida denunciadas por organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo. El estado de alarma dejó vacío temporalmente el recinto y el Ministerio del Interior terminó ordenando su cierre definitivo.

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Por el momento no existe una fecha prevista para la reapertura del acceso público a la isla. Las administraciones implicadas deberán evaluar ahora el alcance de los desperfectos y determinar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad antes de permitir nuevamente la entrada de visitantes.