Mabel Cupet Sevilla, 21 MAY 2026 - 10:55h.

Los ladrones habrían utilizado un camión pluma con grúa articulada para cargar la estructura

El propietario denunció el robo tras descubrir que la casa había desaparecido por completo de la finca donde estaba instalada

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La Guardia Civil investiga la denuncia presentada por un vecino sobre el sorprendente robo de una casa prefabricada de madera en una parcela rural del municipio malagueño de Pizarra, un suceso que ha causado una gran sorpresa entre los vecinos de la zona por las características del hurto. El propietario de la vivienda denunció la desaparición de la estructura a finales de la pasada semana después de comprobar que había sido retirada por completo del terreno donde se encontraba instalada, como adelanta el Diario Sur.

Los hechos ocurrieron en el paraje de La Charcuela, una zona de campo situada dentro del término municipal de Pizarra, junto al cauce del río Guadalhorce. La vivienda estaba ubicada además a escasa distancia, unos 200 metros, de la carretera que conecta esta localidad con Cártama, un detalle que podría haber resultado clave para facilitar la maniobra y posterior huida de los autores del robo.

Un robo poco habitual

Según las primeras informaciones, todo apunta a que los delincuentes utilizaron un camión pluma provisto de una grúa articulada para levantar la casa prefabricada y cargarla directamente en el vehículo. La operación habría requerido cierta planificación y medios especializados debido a las dimensiones y peso de la estructura, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre cuándo se produjo exactamente la sustracción ni si algún vecino pudo observar movimientos sospechosos en la zona.

La vivienda, construida en madera, no estaba habitada en el momento de los hechos. Se da la circunstancia que sobre la instalación pesaba una denuncia relacionada con una posible infracción urbanística. Asimismo, la casa también se habría visto afectada meses atrás por las inundaciones provocadas por el tren de borrascas que azotó la provincia durante el pasado febrero, cuando el río Guadalhorce registró importantes crecidas en distintos puntos de su cauce.

Investigación abierta

El propietario fue quien dio aviso a la Guardia Civil tras descubrir que la vivienda había desaparecido completamente de la parcela. A partir de ese momento, la Benemérita abrió una investigación para tratar de identificar a los responsables y esclarecer cómo se ejecutó un robo tan poco habitual.

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Dentro de las primeras actuaciones, los agentes alertaron a las policías locales de municipios limítrofes por si alguna patrulla detectaba la circulación de un camión transportando una casa prefabricada. Los investigadores tratan ahora de averiguar si la estructura pudo ser trasladada a otra finca, vendida de forma ilegal o desmontada tras su robo.

El caso ha generado numerosos comentarios en la comarca debido a lo inusual del suceso, ya que no es frecuente que los delincuentes sustraigan una vivienda completa utilizando maquinaria pesada. Mientras tanto, la investigación continúa abierta a la espera de nuevas pistas que permitan localizar la casa y determinar la identidad de los autores.