Patricia Martínez 08 MAY 2026 - 14:59h.

Los ladrones se taparon la cara con pañuelos y forzaron la máquina de cambio

Cuando la alarma empezó a sonar, la verja del local se empezó a cerrar y tuvieron que escapar rápidamente

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Pontecesures, PontevedraLa Guardia Civil ha detenido a los dos autores de un robo con fuerza, perpetrado en una lavandería autoservicio de Pontecesures, en Pontevedra, en abril del año pasado.

Los dos ladrones entraron a plena luz del día en el local, a primera hora de la tarde, y sus movimientos quedaron registrados con detalle en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tras entrar en el local con la cara tapada con pañuelos, ambos consiguieron arrancar la máquina de cambio con palancas, de manera violenta, y en solo unos segundos, pero cuando lo lograron, saltó la alarma y se empezó a bajar la verja del local de manera automática. Como si se tratara de una película de acción, los ladrones escaparon de la lavandería, colándose de manera ágil por el estrecho hueco que quedaba en la verja.

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Los ladrones se hicieron con un botín de unos 1.000 euros aproximadamente en apneas unos minutos. En su huida a la carrera por la calle fueron además dejando un reguero unos 200 euros en monedas de un euro.

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Los detenidos tienen numerosos antecedentes por robos

Tras la denuncia de los responsables del negocio, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar para realizar una exhaustiva inspección técnico-ocular, recabando huellas y evidencias físicas necesarias para aclarar el robo. En la investigación han participado efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caldas de Reis en colaboración con efectivos del Puesto de Valga.

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Una vez identificados, los responsables resultaron ser dos varones de 36 y 37 años, vecinos de las localidades de Noia y de A Serra de Outes en la provincia de A Coruña, y “conocidos” por su trayectoria delictiva, ya que a ambos les constan multitud de antecedentes penales por los cuales ya han cumplido penas de prisión.

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Una vez que fueron identificados, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de vigilancia operativa, que permitió localizarlos y detenerlos “en el momento oportuno”, como explican desde el organismo, “minimizando riesgos y asegurando la eficacia de la intervención”.

Las diligencias instruidas, han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción funciones de Guardia de la localidad de Caldas de Reis, donde ambos investigados por robo con violencia, deberán comparecer cuando sean requeridos por la Autoridad Judicial.