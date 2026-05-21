Gonzalo Barquilla 21 MAY 2026 - 08:01h.

Ismael, el hermano menor de Sandra Palo, habla por primera vez sobre el crimen de la joven getafense en la web de 'Informativos Telecinco'

La ruta del crimen de Sandra Palo, un caso que marcó a España: los lugares clave y una herida aún abierta en Getafe

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La noche del viernes 16 al sábado 17 de mayo de 2003, Sandra Palo salió de casa con una condición marcada por sus padres: debía regresar pronto porque horas después la familia celebraría la primera comunión de su hermano pequeño. La joven de 22 años fue a Madrid con sus amigos del taller ocupacional al que acudía a diario y, ya de madrugada, avisó de que esperaba el autobús de vuelta en Plaza Elíptica. Sin embargo, nunca regresó a casa.

Ismael, que no pudo celebrar aquella comunión con Sandra, no se ha pronunciado nunca en estos 23 años. Pero ahora ha querido romper su silencio. El hermano de la joven getafense ha hablado por primera vez en una entrevista exclusiva con la web de 'Informativos Telecinco' en la que analiza el impacto que sigue teniendo el caso en su familia y la situación actual de los condenados, además de revivir algunos de los momentos que le marcaron cuando era niño.

La desaparición de Sandra y la comunión de Ismael

El relato arranca desde la tensión de aquel joven: "Tenía 10 años cuando ocurrió todo. Lo primero que recuerdo es levantarme aquella madrugada, a unas horas de mi comunión, y ver a mi madre, mi padre y mi hermana sentados en el sofá, esperando a mi hermana". La familia de Sandra sospechó desde el inicio que ocurría algo. Había desaparecido y no sabían dónde podía estar. Sin embargo, no se podían imaginar que había sido víctima de un asesinato, una noticia que recibieron tiempo después, tras las pruebas forenses.

"Me levanté por la mañana el 17 de mayo y celebré la comunión, pero luego me fui a dormir a casa de un amigo de la familia", explica Ismael, que asegura que sus padres trataron de protegerle ante la difícil situación: "Al cabo de los días, mi padre me contó lo que pasó, pero me dio otra versión. No me quiso contar toda la verdad en ese momento, me fui enterando con el tiempo".

La comunión suponía una cita muy importante para Sandra, quien incluso había bromeado con su hermano en los días previos. Ismael lo recuerda con mucha ternura: "Me preguntaba todo el rato si yo iba a invitar a su novio, porque entonces salía con un chico, y le decía que no, para picarla. Ella se cabreaba, pero todo era entre risas". Ambos mantenían un vínculo muy estrecho que quedó truncado: "Me han quitado una vida entera con ella. Me da mucha rabia, porque no pude disfrutar de tantos momentos como lo hicieron mis padres o mi hermana".

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El recuerdo de Sandra en la familia: "Mi hija sabe quién es"

El crimen marcó un antes y un después en la familia. Ismael, ante la necesidad de apoyo psicológico, acudió junto a su madre a diversas citas con el Defensor del Menor en Madrid. No obstante, asegura que "en ningún momento" encontraron una reparación real: "Ni mi hermana ni yo recibimos una indemnización, cuando tuvimos que recibirla. Y mis padres la recibieron, pero fue una cantidad irrisoria. Solo pudieron reformar la habitación de mis hermanas y parte de la cocina, cuando era algo que necesitábamos. Lo han pasado muy mal. Encima tuvieron que denunciar a un abogado porque les estafó en un momento muy delicado".

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María del Mar y Francisco, los padres de Sandra, siguen residiendo en el mismo domicilio de entonces, un quinto piso sin ascensor del barrio de Las Margaritas. Ismael se emancipó hace ya años para centrarse en su hija, la sobrina de Sandra. A ella le cuenta todo lo bueno de su tía: "Mi hija sabe quién es. No sabe qué pasó, pero sí dónde está. Hemos ido a visitarla. No la olvidamos. Pero hablo tanto por mi hija como por mis sobrinos".

El recuerdo de Sandra lleva a Ismael a pensar en la protección de los suyos, y se muestra crítico con la sociedad: "Si mi hija baja a la plaza a jugar cuando sea más mayor, lo entenderé, pero no estaré tranquilo. Ya vives un poco con la sensación de que le puede pasar algo en algún momento que te distraigas. Es muy malo que no puedas dejar a tus hijos solos cinco minutos y eso es un asunto de la sociedad. Hay que endurecer las leyes en muchos sentidos".

La vida de Ismael tras la salida de los condenados: "No tengo miedo"

El caso conmocionó a toda España. Sandra Palo fue víctima de un secuestro, una agresión sexual y un asesinato cometido por cuatro jóvenes. Francisco Javier Astorga Luque, 'El Malaguita', de 18 años, era el mayor del grupo. Le seguían Ramón Santiago y Juan Ramón Manzano, 'Ramoncín', ambos de 17 años, y Rafael García Fernández, 'El Rafita', de tan solo 14. Salvo el mayor de edad, el resto, que eran menores, fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años de internamiento cerrado en un centro de menores debido a los límites máximos que imponía la Ley del Menor (que apenas se han ampliado).

"Una persona que comete ese crimen es consciente de lo que hace. Da igual que seas menor, no me digas que son problemas de los padres, porque no. Ni que vienen de la marginalidad, porque hay gente muy decente que no cometería un acto similar. Si analizamos los perfiles, el mayor de ellos llevaba toda la vida delinquiendo. Solamente le faltaba hacer eso. La mayoría de los condenados ha seguido delinquiendo y va a seguir haciéndolo. El más pequeño de ellos, por ejemplo, se dedica al robo de coches. Su vida va a seguir igual, no va a cambiar", señala Ismael.

La madre de Sandra llegó a pedir protección una vez quedaron en libertad, pero Ismael afirma que no tiene nada que temer: "No tengo miedo de salir a la calle. Nunca me he encontrado a nadie y no me da cosa. Al contrario, fueron ellos los cobardes. Si cuatro personas atacan a una es normal que te hagan daño. Pero si llega a ser uno contra uno, mi hermana tenía mucha fuerza. Como dijo mi madre, siguió viviendo". El dolor de Ismael se agudizó durante años, pero no pensó más allá: "No he pensado en la venganza. ¿De qué me valdría? ¿Me iban a devolver a mi hermana o toda la vida que perdí con ella?".

La crítica de Ismael a la Ley del Menor y al sistema penitenciario

Para Ismael, lo que resulta difícil de entender es el funcionamiento del sistema español: "Aquí matar sale gratis. Al mayor de ellos le condenaron a 64 años de cárcel y, después de haber cumplido alrededor de 20 años, ya ha disfrutado de permisos. No se entiende. Vivir en la cárcel o en el reformatorio es un lujo. Lo único que no tienes es libertad, pero tienes cama, televisión, economato... Las cárceles de aquí no son como fuera. Si estuvieran en otro país vivirían en condiciones más duras y cumplirían la pena de forma íntegra o no saldrían".

Ismael se muestra tajante: "Las leyes están hechas para los criminales. No hay una ley para los ciudadanos y su bienestar. Los asesinos tienen privilegios, visten de marca y no piensan en la reinserción. Ninguno, prácticamente. Tienen a sus familias que les llevan dinero, incluso a los funcionarios, y tienen tres comidas al día, cuando mucha gente no las tiene. Mira las personas que viven en la calle, pasando frío, calor y hambre, ahí dentro no lo pasan. Que me lo expliquen". "Si vas a la cárcel por un crimen tendrías que dormir en un pasillo o pagar por el alquiler de una habitación. Y si quieres comer, tendrías que trabajar. Pero no pintar cuadros o hacer pan, sino realizar un trabajo duro. En el campo, por ejemplo, bajo el sol y la lluvia", agrega.

Ismael considera que se debe endurecer la Ley del Menor. Le resulta insuficiente la reforma de 2006, que establece que los menores con delitos de sangre pueden ser condenados a un máximo de 10 años de internamiento, que antes eran ocho. Además, exige un mayor castigo para los adultos: "Hay que seguir luchando siempre, pero vas perdiendo la esperanza. Un político me dijo que no se podían modificar las leyes porque habría que cambiar la Constitución y eso es algo que no va a ocurrir. Hablamos del asesinato de una joven con discapacidad a la que le hicieron lo que le hicieron, y nunca se han arrepentido. No han pedido disculpas a la familia. Cuando lo han hecho, ha sido de cara a la galería y no lo sienten de corazón". El hermano de Sandra afirma que "hay veces que uno llega a comprender que la gente se plantee tomarse la justicia por su mano". "La Justicia es lo peor y no quiero callarme. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a hacer algo por hablar de un asunto en el que tengo razón? Estamos en unos tiempos en los que nos manifestamos por tonterías, en vez de manifestarnos por estas situaciones, cuando hay que dar la cara. La gente no la da por miedo, pero no hay que tener miedo a nadie. Estamos exigiendo lo nuestro", precisa.

El trabajo de Ismael y los valores que defiende

Lejos del dolor, Ismael rehízo su vida y siguió adelante. Actualmente trabaja como vigilante de seguridad en un establecimiento de ocio, una profesión en la que tiene que lidiar con pequeños enfrentamientos entre individuos: "Si veo a un chico pasándose con una chica, actúo. Me pasa igual por la calle. No me gusta y, además, me nace".

"Mis padres siempre me enseñaron unos valores muy claros. En este caso, es tratar bien a una mujer en cualquier tipo de relación o situación. Nunca he visto un conflicto en el que una chica se sienta amenazada por varios chicos, pero si me pasa algún día no creo que reaccione bien. Es algo que está muy claro. Si ella te está diciendo que no, es que no, es lo que hay", subraya Ismael.

El entrevistado, además de trabajar como vigilante, mantiene un segundo empleo relacionado con la construcción para poder mantener un buen nivel de vida junto a su pequeña. "Intento trabajar tranquilo y llevarme bien con todo el mundo", comenta.

Sandra Palo, 23 años después: memoria, duelo y justicia

El pasado domingo 17 de mayo de 2026 se cumplieron 23 años del crimen que cambió para siempre el destino de la familia. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Sandra sigue intacto en su hogar, aunque cada uno lo gestione desde su propia personalidad: "Podemos llorar a los que nos faltan, yo nunca me olvidaré de ella, pero hay que avanzar. No te puedes quedar encerrado en casa. Yo intento sacar siempre adelante a los míos porque, si no, te mueres de pena", reflexiona Ismael. En ese día a día, el apoyo mutuo es el pilar que los sostiene: "Nos ayudamos los unos a los otros. Por ejemplo, mi madre me ayuda a cuidar de mi hija porque me falta tiempo por cuestiones laborales, y también está pendiente de mis sobrinos. Hay que centrarse en lo que tenemos".

Quienes conocieron a Sandra aseguran que Ismael heredó parte de su forma de ser. "Mi madre siempre me dice que soy igual que mi hermana, y mucha gente también me lo ha dicho. Ella siempre estaba contenta y alegre", recuerda. Aunque apenas pudo compartir una década de vida con ella, todavía conserva escenas muy concretas de aquella etapa: "Cuando era muy pequeño, jugábamos mucho. Me cogía y me levantaba con muchísimo cariño".

Ismael sostiene que el hecho de hablar ahora públicamente también forma parte del esfuerzo de su familia por mantener viva la memoria de su hermana. "Sé que ella estaría orgullosa de todos nosotros", concluye con una mezcla de emoción y firmeza. Tras más de dos décadas a la sombra de un dolor colectivo, la memoria de Sandra va mucho más allá del crimen y representa también la perseverancia de unos padres y unos hermanos que siguen exigiendo justicia sin bajar la mirada ante nadie.