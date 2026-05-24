Redacción Andalucía Europa Press 24 MAY 2026 - 11:21h.

Los agentes lograron controlar a los bueyes en un aparcamiento habilitado, con tres vehículos y la ayuda de dos ciudadanos

Una persona que intentó sujetar a los animales, pertenecientes a una hermandad, habría sufrido una luxación de hombro

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HuelvaDos bueyes desbocados fueron contenidos por la Guardia Civil este 23 de mayo en una calle de El Rocío (Huelva), que estos días celebra su romería. Con la intervención, evitaron arrollamientos a personas.

Así lo ha destacado la Benemérita, recordando que la situación suponía un grave riesgo para los numerosos viandantes y peregrinos presentes en la aldea con motivo de la festividad.

Los agentes recibieron el aviso de que los animales de gran tamaño y peso estaban sueltos. Entonces, varias patrullas iniciaron un seguimiento hasta poder controlarlos en un aparcamiento habilitado.

La actuación resultó exitosa con el coordinado movimiento de tres vehículos del instituto armado y gracias a la colaboración de dos ciudadanos a caballo, para que los bueyes no huyeran a una zona concurrida.

Un posible lesionado en el hombro al intentar sujetarlos

Desde la Guardia Civil han insistido en "la gran fuerza y peligrosidad que presentaban durante su huida" los ejemplares que pertenecen a una hermandad. Sus responsables fueron informados de lo ocurrido.

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Uno de los coches oficiales sufrió diversos daños durante la intervención, mientras que una persona pudo lesionarse al tratar de sujetar a los bueyes y habría sufrido una luxación de hombro.