Mabel Cupet Sevilla, 24 MAY 2026 - 06:00h.

El público podrá participar a través de la página web oficial de Bioparc Fuengirola, donde deberá escoger entre tres propuestas: Priscilla, Naya o Ceiba

La cría de apenas unos meses que ya se ha convertido en uno de los animales más queridos del parque

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Bioparc Fuengirola ha puesto en marcha una votación abierta para que visitantes y seguidores elijan el nombre de la cría de perezoso nacida hace unos meses en sus instalaciones, una pequeña hembra que ya se ha convertido en uno de los animales más queridos del parque.

El público podrá participar a través de la página web oficial de Bioparc Fuengirola, donde deberá escoger entre tres propuestas: Priscilla, en homenaje a la perezosa pareja de Flash en la película “Zootrópolis”; Naya, un nombre de origen mapuche que significa “libre como el viento”; y Ceiba, inspirado en el árbol tropical conocido como “el árbol de la vida”.

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El público decidirá el nombre

El nombre ganador será anunciado próximamente en los canales oficiales del recinto malagueño, permitiendo así que visitantes y seguidores formen parte de la historia y crecimiento de “esta pequeña embajadora de la biodiversidad tropical”.

La iniciativa coincide además con una noticia especialmente relevante para el equipo veterinario y de conservación del parque: la confirmación de que la cría es una hembra, algo que ha podido determinarse gracias a un análisis de ADN realizado en un laboratorio especializado a partir de una muestra de cabello.

Un análisis de ADN confirma que es hembra

Según han explicado desde Bioparc Fuengirola, en los perezosos las diferencias físicas entre machos y hembras son prácticamente imperceptibles durante los primeros meses de vida, por lo que en numerosas ocasiones es necesario recurrir a estudios genéticos para confirmar el sexo de los ejemplares.

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Este procedimiento, realizado mediante una técnica no invasiva, resulta fundamental tanto para el seguimiento veterinario como para los programas de conservación y manejo de la especie. Desde el nacimiento de la pequeña, el equipo técnico del parque ha llevado a cabo un seguimiento constante de su evolución, observando un desarrollo positivo y acorde a su edad.

Una evolución positiva y supervisada

Durante estos primeros meses, la cría permanece prácticamente todo el tiempo junto a su madre, aferrada a ella para desplazarse, descansar o alimentarse, un comportamiento que los especialistas consideran completamente natural y esencial para su supervivencia y aprendizaje.

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No obstante, los cuidadores ya han comenzado a detectar pequeños avances que reflejan el inicio de una etapa de mayor independencia. Aunque todavía busca de forma constante la protección materna, la joven perezosa empieza a mostrar curiosidad por su entorno, realizando breves intentos de separarse para explorar ramas cercanas o desplazarse de manera autónoma durante algunos instantes antes de regresar junto a su madre.

“A medida que continúe creciendo, irá aumentando progresivamente su autonomía y desarrollando habilidades fundamentales como el desplazamiento independiente, la exploración del hábitat o la interacción con el entorno”, apuntan desde el parque.

No es la primera vez que se recurre al público

Esta no es la primera vez que en Bioparc Fuengirola se recurre a la participación del público para elegir el nombre de sus nuevos inquilinos. A finales de 2025, el parque organizó una votación popular para decidir el nombre de una cría de gorila nacida en sus instalaciones, una iniciativa que volvió a implicar a visitantes y seguidores en la vida del centro.

En esta ocasión entre las opciones facilitadas al público estaban los nombres de “Ernie”, “Goodall” y “Kasai”. Finalmente, fue la propia audiencia quien, mediante votación online, eligió el nombre ganador, en un proceso que registró una alta participación y gran seguimiento en redes sociales y canales oficiales del parque.

Ernie, el nombre elegido

La cría de gorila de llanura occidental nacida en Bioparc Fuengirola el pasado 29 de noviembre ya tiene nombre definitivo: Ernie. Tras el cierre de la votación popular, esta opción se impuso con el 44 % de los votos, seguida de Goodall con el 31 % y Kasai con el 24 %, consolidándose como la elección preferida por el público.

La iniciativa no solo sirvió para bautizar al pequeño macho, sino también para rendir homenaje a un gorila muy significativo en la historia del parque: Ernest, un ejemplar emblemático que formó parte de los primeros años de Bioparc Fuengirola y que se convirtió en un símbolo del centro. Ernest falleció en 2017 por causas naturales a los 45 años, dejando una profunda huella tanto en el equipo como en la trayectoria del parque.

Años después, el nombre Ernie continúa ese legado y refuerza el compromiso del centro con la conservación del gorila de llanura occidental, una subespecie catalogada actualmente en grave peligro de extinción.