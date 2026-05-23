Muere 'Oñi' en la romería del Rocío, un miembro destacado de la hermandad de la Palma del Condado, Huelva

Antonio Luís Martínez Leal, más conocido por todos como Oñi, era muy querido en La Palma por su vinculación con el deporte de base local

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El silencio ha acompañado el recorrido de la Hermandad de La Palma del Condado, Huelva, en su camino a la aldea del Rocío en pleno peregrinaje mariano tras informarse de la muerte de uno de sus miembros más queridos. Antonio Luís Martínez Leal, más conocido por todos como Oñi, fallecía este jueves cuando se dirigía con otros romeros a su tradicional encuentro con la imagen de la Blanca Paloma, en Almonte.

Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible salvarle la vida. La noticia provocó una honda conmoción entre los peregrinos y en el entorno rociero.

Tras conocerse el fallecimiento, la hermandad filial continuó su recorrido hasta su casa hermandad, donde realizó la entrada en silencio y profundo recogimiento, roto únicamente por rezos y muestras de respeto hacia el peregrino. Las condolencias se multiplicaron entre amigos, compañeros de camino y el mundo del deporte local, que lamentan la pérdida de una persona muy vinculada a la vida del pueblo y recordada por su calidad humana.

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Oñi era una figura profundamente arraigada a la vida social y deportiva del municipio, como recuerda el diario Huelva Hoy. Su nombre estaba ligado de forma inseparable a La Palma CF, club del que fue presidente entre 2015 y 2019 y cuya comisión del centenario integraba en la actualidad. El Ayuntamiento lo definió como “toda una institución” del deporte local al considerarlo un impulsor del fútbol base, cercano, comprometido y querido por varias generaciones de palmerinos.