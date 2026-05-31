Redacción Andalucía Agencia EFE 31 MAY 2026 - 14:59h.

La mujer se cayó al canal del Guadalquivir de Sevilla a las 8:30 horas, en un punto próximo a una planta de Lipasam

Los sanitarios del 061 movilizados practicaron las labores de reanimación, salvándole la vida a la víctima

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SevillaUna joven, de la que no ha trascendido ningún dato, ha tenido que ser rescatada y reanimada después de haberse caído al río Guadalquivir en Sevilla capital este 31 de mayo.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del 112 de Andalucía, que recibió el aviso a las 8:30 horas porque una mujer se había precipitado al canal que atraviesa la ciudad junto al barrio de Triana.

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La viandante se encontraba concretamente en la zona del Paseo Rey Juan Carlos I cuando tuvo el percance, del que no se han conocido más detalles. Se trata de una vía por la que caminan o hacen deporte muchas personas.

Cerca de una planta de Lipasam

En un punto próximo a la planta de tratamiento de residuos que tiene la empresa Lipasam por allí, la afectada cayó al canal de agua, de fácil acceso. Justo cerca de ahí se celebra la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo 2026.

Los agentes de Policía Local y Nacional se movilizaron hasta el lugar junto a sanitarios del 061 para sacar a la joven. Los médicos lograron reanimarla con éxito para salvarle la vida.