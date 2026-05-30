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Unos senderistas encuentran un cuerpo sin vida en una zona de monte en Nigrán, Pontevedra

Unos senderistas encuentran un cuerpo sin vida en una zona de monte en Nigrán, Pontevedra
Encuentran un cuerpo sin vida en una zona de monte en Nigrán. archivo

  • El 112 Galicia ha informado de que el cuerpo ha sido localizado en el Alto de Monteferro

  • Las fuerzas del orden trabajan para esclarecer lo ocurrido

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NigránUnos senderistas han hallado este sábado el cuerpo sin vida de una persona en una zona de monte de difícil acceso en Nigrán (Pontevedra).

Localizado en el Alto de Monteferro

El 112 Galicia ha informado de que el cuerpo ha sido localizado en el Alto de Monteferro, Panxón, y se está trabajando en su rescate.

A su vez, las fuerzas del orden trabajan para esclarecer lo ocurrido. A la zona acudieron la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Val Miñor.

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