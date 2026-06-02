La familia de la mujer acudió a Londres para su graduación y lo celebraron al más puro estilo almeriense

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Entre los aplausos se colaban unos alegres “guapa” y “ole” al más puro estilo almeriense para celebrar que María Teresa Carreño, de 54 años, acaba de graduarse en una universidad de Londres. Fue su hija, Yasmina Carmona Carreño, la que publicó en sus redes sociales el vídeo del eufórico momento.

En dicho se vídeo se ve como el auditorio aplaude con solemnidad al compañero que ha subido al escenario antes que María Teresa. Cuando llega su turno para recoger el diploma, su familia empezó a gritar y a arropar a la recién graduada en Estudios de Idiomas en la Open University de Londres. Tal y como ha contado la hija de María Teresa a ‘Diario de Almería’, fue “un día increíble”.

"Graduarse en Londres, en otro idioma y después de todo el esfuerzo, no es moco de pavo, no es algo que pase todos los días" relata la joven sobre el paso de su madre por esta institución universitaria británica.

Yasmina recuerda el momento de la graduación con “muchísima emoción y orgullo”. También se muestran “muy contentos de verla conseguirlo después de tanto trabajo y sacrificio”.

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El grado que estudió María Teresa tiene una duración de tres a cuatro años si se hace a tiempo completo o seis años si es a medio. En esta titulación se estudian dos idiomas modernos, francés, alemán o español, o una de estas lenguas combinadas con el inglés.

Tal y como ha contado Yasmina Carmona a ‘Diario de Almería’, después de que María Teresa recogiera su diploma, lo celebraron “como manda la tradición”. Cocinaron tortilla de patatas, bebieron unas cervezas y “lo pasamos en familia con mucha alegría y orgullo”.