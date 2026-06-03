Mabel Cupet Sevilla, 03 JUN 2026 - 06:30h.

Su hijo, Manuel Rico, padece una enfermedad rara y tiene un 65% de discapacidad reconocida

Manuel, el niño de Sevilla que lucha contra el síndrome de Dravet: "Si no se investiga, no hay esperanza"

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Lo que debía ser una jornada más para una familia acostumbrada a convivir con una enfermedad rara acabó convirtiéndose en una denuncia social.

María, madre de Manuel Rico, un niño afectado por síndrome de Dravet, ha denunciado públicamente a través de las redes sociales (@guererrodravet) el desagradable mensaje que encontró escrito en su vehículo tras estacionarlo en una plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR). La frase, breve pero grosera, refleja el juicio precipitado de quien la escribió: “Qué morro tienes, cabrón”.

Una realidad que no siempre se ve

Sin embargo, detrás de esa plaza de aparcamiento existe una historia que el autor de la pintada desconocía. Manuel Rico tiene reconocida una discapacidad del 65%, que incluye discapacidad motórica, una circunstancia que legitima plenamente el uso de este tipo de estacionamientos.

Lejos de responder con insultos o alimentar la confrontación, María aprovechó el incidente para lanzar un mensaje de concienciación dirigido a toda la sociedad.

"No utilizamos esa plaza por comodidad, ni por privilegio, ni por tener 'morro'. La utilizamos porque nos corresponde y porque la necesitamos", explicó en una publicación que rápidamente comenzó a difundirse entre miles de usuarios.

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La madre subrayó además que muchas discapacidades no son evidentes a simple vista, una realidad que sigue generando situaciones de discriminación, sospecha o cuestionamiento hacia quienes conviven con ellas.

El peso de los prejuicios

"Detrás de cada tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida hay una historia que no siempre se ve", recordó María, apelando a la empatía y al respeto frente a los juicios apresurados.

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Su reflexión pone el foco sobre una problemática frecuente para muchas familias: la necesidad constante de justificar derechos que ya han sido reconocidos por las administraciones y que, sin embargo, siguen siendo cuestionados por parte de algunos ciudadanos.

A pesar del daño emocional causado por el incidente, la madre evitó cualquier deseo de revancha. "No voy a desearle que tenga que vivir nuestra realidad ni que se ponga en nuestros zapatos por un día. No se lo deseo a nadie", escribió.

Un mensaje de respeto y concienciación

La publicación concluye con una llamada al civismo y a la comprensión. María asegura que su familia seguirá actuando con respeto y utilizando los recursos a los que tiene derecho, al tiempo que expresa su deseo de que quien cometió el acto reflexione sobre sus consecuencias. "Ojalá la persona que escribió esto encuentre algún día la empatía que le faltó en ese momento", señaló.

Su testimonio ha generado numerosas muestras de apoyo y solidaridad en redes sociales, donde cientos de usuarios han compartido la historia para dar visibilidad a las discapacidades invisibles y denunciar los prejuicios que aún persisten en la sociedad.

La frase con la que María concluye su denuncia se ha convertido en el principal mensaje de la campaña espontánea surgida tras el incidente: “No todas las discapacidades son visibles. El respeto debería serlo siempre”.

Una reflexión que trasciende el caso concreto de esta familia y que invita a mirar más allá de las apariencias antes de juzgar a los demás.