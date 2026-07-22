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Evacuada la urbanización El Encinar del Alberche y confinado Villa Del Prado por un incendio en Almorox, en Toledo

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Los equipos de emergencia trabajan para contener el incendio forestal que afecta a Almorox. Europa Press
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Un incendio forestal en Almorox, en Toledo ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche y el confinamiento del municipio de Villa del Prado, ha informado Emergencias 112 a través de sus redes sociales.

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) por el incendio forestal. Hasta la zona se han desplazado 15 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos y Agentes Forestales.

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Asimismo, se ha cortado la carretera N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios y la localidad de Almorox, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha desplegado ocho medios terrestres y 27 efectivos.

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