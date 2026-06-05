Claudia Barraso 05 JUN 2026 - 19:12h.

Mariam tiene una cardiopatía y necesita ser operada en Córdoba antes de julio para poder sobrevivir

Buscan con urgencia una familia de acogida para una bebé en desamparo ingresada en un hospital de Valencia

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Mariam es una niña de cuatro años procedente de Mali que necesita una operación urgente de corazón y que realizarán en el Hospital Reina Sofía, pero antes necesitan buscar una familia de acogida para ella en Córdoba. La pequeña padece una patología cardíaca y los médicos de su país no pueden realizarle esta intervención por falta de medios.

Según ha informado el medio ‘El Diario de Córdoba’, la ONG Infancia Solidaria explicó que la intervención se realizará a cabo en el hospital cordobés y la estancia estimada de acogida es de 90 días, por lo que la búsqueda de una familia de acogida es urgente para que la menor pueda ser operada a mediados de julio y que si no encuentra una familia a tiempo, la operación se podría posponer a septiembre.

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"Buscamos una familia de acogida en Córdoba, para Mariam, una niña de Mali con cuatro añitos, hablan francés. Padece una patología cardiaca, necesita urgente una operación imposible de realizar en su país por falta de medios, vendrá acompañada de su mamá".

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Cómo contactar con la ONG

Pero que pase tanto tiempo es un factor muy de riesgo para Mariam, porque los médicos de su país han confirmado que no saben cuánto tiempo le queda de vida. Las personas que estén interesadas en acoger su caso pueden contactar a través del correo araceli@infanciasolidaria.org o por WhatsApp al 656 479 060. Lo único que tendrían que hacer es darle alojamiento y manutención a Mariam y a su madre, aunque la ONG puede ayudar económicamente si así lo necesitasen.

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Además, Córdoba dispone de un equipo de voluntarios que acompañan a la familia de acogida y a la menor durante todo el tiempo en España, es decir, harían un seguimiento por parte de la organización. Otra de las labores sería acompañar a la pequeña y a su madre en el Hospital para facilitar las labores de comprensión y entendimiento con los médicos, ya que ellas hablan francés.