Patricia Martínez 04 MAR 2026 - 19:30h.

Hasta ahora el acogimiento y la adopción eran procedimientos independientes y no se podía pasar de uno a otro

A día de hoy hay unas 928 familias que acogen a 1.121 menores en Galicia

Santiago de CompostelaLa primera ley gallega de infancia y adolescencia de Galicia dará prioridad a las familias que ya tengan a una niña o un niño en acogida en el caso de que se active un proceso para su adopción.

Esta es la principal novedad de esta ley, ya que hasta ahora esto no estaba permitido. El acogimiento y la adopción eran procedimientos independientes y no se podía pasar de uno a otro.

Esta modificación era una reclamación de las familias acogedoras, un cambio que llevaban solicitando desde hace años, ya que implicaba en ocasiones a una separación forzosa, y difícil y que obligaba a los menores a romper los vínculos que habían construido y a cambiar de entorno. Esta modificación supondrá todo un cambio de paradigma en el proceso, intentando no romper esos vínculos.

La novedad ha sido avanzada por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta, donde se ha acordado iniciar la elaboración de una norma que el gobierno gallego prevé aprobar en el segundo semestre de este año para su remisión al Parlamento.

Con la doble valoración se da respuesta a una demanda histórica

La principal novedad de la nueva ley es la referida a la doble valoración de las familias para el acogimiento y la adopción, algo que era una "demanda histórica", en palabras de Fabiola García, de las familias acogedoras.

Esto abre la posibilidad de que un niño o una niña que vive en acogimiento familiar pueda permanecer en esa misma familia si el personal técnico de la Xunta decide que ese niño o esa niña pase a la adopción. "La familia de acogida tendrá preferencia a la hora de adoptarlo", han detallado tanto Rueda como García, favoreciendo su continuidad en el mismo entorno y evitando nuevas rupturas de vínculos.

Asimismo, la ley también recogerá la creación de un registro de familias acogedoras y adoptivas, para mejorar el control y el manejo de los datos de estas familias. García ha dado cifras que evidencian el peso gallego de la acogida. A día de hoy hay unas 928 familias que acogen a 1.121 menores en Galicia, lo que la convierte en "la segunda comunidad con mejor ratio" en España.

Además, la futura norma regulará los tipos de medidas de protección a la infancia y permitirá mejorar la coordinación de las administraciones que trabajan en esta materia, porque la Xunta tiene competencias en los casos de riesgo grave o desamparo del menor y los ayuntamientos, a través de los servicios sociales de base, son los que trabajan en el ámbito del riesgo leve.

De dar cobertura a las necesidades a garantizar los derechos

La Xunta sostiene que la norma supondrá un "cambio de paradigma" en la defensa de la infancia, pasando de un enfoque centrado en la cobertura de las necesidades de los y de las menores a otro basado en garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, tal y como establece la Convención de los derechos del niño de 1989.

Tras pasar hoy por el Consello da Xunta, el siguiente paso es abrir en los próximos días una consulta pública previa para presentar aportaciones y, a continuación, la elaboración participada del anteproyecto de ley, escuchando a las entidades representativas del sector.

Hasta ahora, todas las novedades y modificaciones legislativas en el ámbito autonómico que afectan a la infancia y la adolescencia habían sido incluidas en otras normas como, por ejemplo, la Ley de apoyo a la familia de 2011 o la Ley de impulso demográfico de Galicia de 2021.

En esta futura norma específica se abordarán la atención y la protección de un colectivo que es especialmente vulnerable, las distintas actuaciones que se deben llevar a cabo para garantizar sus derechos y el régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia.

Participación y consenso

La intención de la Xunta es que sea un anteproyecto de ley "abierto y participado", en el cual se incluyan las aportaciones de toda la sociedad gallega, en especial de las entidades representativas del sector, y que consiga el mayor consenso posible. Con esta finalidad, en los próximos días se abrirá una consulta pública previa para que las personas, asociaciones, colegios profesionales y demás organizaciones que lo deseen acerquen sus propuestas.

No obstante, la Xunta tiene el propósito de incluir en este anteproyecto una serie de novedades. La principal, según ha resaltado Rueda, "será potenciar el acogimiento familiar" como fórmula prioritaria de protección de un niño o adolescente cuando no puede vivir con su familia.

El objetivo, ha agregado la conselleira, "es que todos los niños y niñas de Galicia tengan la oportunidad de crecer en un hogar, en especial, aquellos que tienen menos de seis años".